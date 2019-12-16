Türkiye'de 2019 yılında en çok haber konusu olan parti lideri: ''Recep Tayyip Erdoğan''

Türkiye'nin önemli dijital haber bankası Habermetre,7 bin 732 Türk sitesini tarayarak, 2019 yılında en çok haber konusu olan siyasi parti liderlerini açıkladı. Listenin başında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2019 yılında en çok haber konusu olan siyasi parti liderlerini açıkladı. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 1 milyon 669 bin 786 kez haber konusu olarak zirvenin en tepesine oturdu. Erdoğan'ın en yakın takipçisi 314 bin 81 haberle ana muhalefet partisi başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Bu ikilinin ardından 232 bin 650 kez haberlere konu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli üçüncü sırada yer aldı.