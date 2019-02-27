Türkiye’de 4 buçuk milyon kadın kayıt dışı çalışıyor

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi, kadının iş dünyasındaki yerine vurgu yapmak amacıyla "Kadın Girişimciler Paneli'ni düzenledi. SantralistanbulKampüsü'nde düzenlenen panelde video mesajı yayınlanan KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, Türkiye'de 9 milyon kadının iş hayatında olmasına rağmen 4 buçuk milyon kadının kayıt dışı veya sigortasız çalıştığını belirtti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbulKampüsü'nde düzenlenen "Kadın Girişimciler Paneli" BİLGİ'li Liderler Kulübü tarafından gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmasını BİLGİ İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı Direktörü ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Başak Uçanok Tan yaptı. Türkiye'de kadının iş dünyasındaki yerinin büyük önem arz ettiğini belirten Doç. Dr. Tan, "Kadın yöneticilerin karşılaştıkları zorluklar ve vermek zorunda oldukları mücadele çağımızın en büyük sorunlarından biri. Gelişmiş bir ülke olmak için başta iş hayatı olmak üzere her alanda fırsat eşitliğini sağlamak zorundayız" dedi.

ÇALIŞABİLİR NÜFUS ORANI YÜZDE 29

Açılış konuşmasının ardından başlayan ilk oturumda sözü Optimist Yayın Grubu Genel Müdürü ve Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) üyesi Zeynep Dicleli aldı. Kadının iş hayatına katılım sürecinde karşılaştığı zorlukları kendi tecrübeleri üzerinden aktaran Dicleli, kadının ekonomide yer almasının ve özgür kararlar vermesinin önemini vurguladı.Dicleli, konuşmasında KAGİDER Başkanı Sanem Oktar'ın video mesajını da katılımcılarla paylaştı. Sanem Oktar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de çalışabilir kadın nüfusu 29 milyon ve sadece 9 milyon kadın iş hayatında. Bu sayının yarısından fazlası kayıt dışı işlerde, sosyal güvencesi olmadan çalışıyor. Çalışabilir nüfus oranımız iseyüzde 29. Bu rakam gelişmiş ülkelerde yüzde 58 seviyesinde. Dünyada 144 ülke arasında Türkiye sondan beşinci sırada. İş hayatında kadın erkek eşitliğini sağlayamadığımız sürece ülke olarak yerimizde saymaya mahkumuz."

Gelişmiş ülkelerle Türkiye arasında fırsat eşitliği konusunda büyük farklar olduğunu belirten Çeşme Bazlama Kahvaltı Kurucusu Sinem Tuncer ise, "Devletin önce girişimcilere, daha sonra da kadın girişimcilere destek vermesi gerekiyor. Gerek kurumsal hayatta gerek girişimcilikte gelişmiş ülkelerin çok gerisindeyiz. Kadın, toplum tarafından olması gerektiği yerde konumlandırılmıyor" dedi.

"GİRİŞİMCİLİK, YOLDA OLMAK DEMEKTİR"

Panelin ikinci oturumu 2015 yılında Capital En Genç Girişimci Ödülü sahibi Youthhall Kurucu Ortağı Elis Yılmaz'ın konuşmasıyla başladı. 21 yaşında kurduğu şirketiyle bugün ulusal ve uluslararası onlarca firmayla çalışan Yılmaz, yola 50 dolarla çıktığını ve bugün 650 bin aktif kullanıcılı bir internet sitesi yarattıklarını belirtti. Yılmaz, cinsiyete, sermayeye, yaşa bakmaksızın bir karar vermenin ve cesaretle bir adım atmanın girişimciliğin püf noktası olduğu konusunda öğrencileri uyardı.

İş insanı kimliğinin yanı sıra sosyal girişimci olan Oya Kalender, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi seçildiği bilgisini toplantıda paylaşarak öğrencilere şu öğütleri verdi:

"Girişimcilik, yolda olmak demektir. Bu yol boyunca evrilir ve vizyonunuzu genişletirsiniz. Mümkün olduğunca çok sivil toplum kuruluşu üyesi olun, toplantılara katılın. Yatırım sadece parayla olmaz, en büyük yatırım insanın kendisine yaptığı yatırımdır. Kendinize aşkla sahip çıkın, insanları başarıya ulaştıran, kariyer basamaklarını tırmandıran şey istek, çaba ve aşktır."

DHA