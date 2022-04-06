Türkiye’de adını tıp tarihine yazdırdı! 16 aydır karantinada olan Muzaffer Kayasan’ın 86. testi negatif çıktı: "İlk işim torunuma sarılmak oldu"

İstanbul’da ikamet eden 3 çocuk babası Muzaffer Kayasan, 3 yıl önce lösemi nedeniyle kemik iliği nakli olmuştu. Tedavisi nedeniyle sürekli bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanmak zorunda kalan Kayasan, 19 Kasım 2020'de koronavirüse yakalandı. Kayasan, hastalığı atlatmasına karşın PCR testi 16 ay boyunca bir türlü negatife dönmedi.

"HEP BERABER KORONAVİRÜSÜ YENELİM"

Muzaffer Kayasan, önceki gün yaptırdığı 86. test nihayet negatif oldu. Testinin negatif çıkmasının ardından Kayasan mutluluk gözyaşları döktü. Testi negatif çıktıktan sonra ilk iş olarak 4 aylık torunu Gökay Emin'i öpüp sarıldığını belirten Kayasan, "Torunumu daha önce hep camın arkasından sevmiştim. Sarılıp öpememiştim. Ona ilk kez sarılmak muhteşem bir duygu. 2 oğlan bir kız olmak üzere 3 çocuğum var. Büyük oğlum Gökhan'ın oğlu Gökay Emin 4 aylık. Kızım Azra Toker'in Defne isminde 1 yaşında kızı var. Defne ve Gökay Emin'e sarılarak hasret giderdim. Herkes maske, mesafe ve hijyene özen göstersin. Hep beraber koronavirüsü yenelim" diye konuştu.

"DEVLETİMİZ MAĞDUR ETMEDİ"

Devletin kendisini hiçbir zaman mağdur etmediğini açıklamalarına ekleyen Kayasan açıklamalarına şöyle devam etti: "Koronavirüse yakalanmadan önce 2.5 yıl lösemi ile savaştım. Tam lösemiyi atlattım derken koronavirüse yakalandım. Allah'ıma şükürler olsun şimdi sağlığıma kavuştum. Devletimizden Allah razı olsun. Su arıtma cihazı satan bir şirkette çalışıyorum. Karantinada olduğum süreçte SGK'lı olduğum için maaşımı aldım. Devletimiz mağdur etmedi."

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