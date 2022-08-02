Türkiye'de altın devri! Bakan Varank, müjdeli haberi duyurdu! 100 milyar dolarlık altın madeninin yeri açıklandı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, madenlere ilişkin müjdeyi verdi. Bakan Varank, 100 milyar dolarlık altın ve gümüş madenlerinin olduğunu söyledi.

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Türkiye'de altın devri! Bakan Varank, müjdeli haberi duyurdu! 100 milyar dolarlık altın madeninin yeri açıklandı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üretim yapan bir madeni ziyaret ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de altın devri! Bakan Varank, müjdeli haberi duyurdu! 100 milyar dolarlık altın madeninin yeri açıklandı!

"42 TON ALTIN ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Türkiye'nin altın ve gümüş üreten en önemli madenlerinden birini ziyaret ettiklerini belirten Bakan Varank, "Çanakkale programımızda bu tesisi ziyaret etmek istedik. TÜMAD Madencilik, Lapseki'de Türkiye'deki altın üretiminin yüzde 8'ini gerçekleştiriyor. Bu sene hedef, 3,5 ton altın, 2,5 ton gümüş üretmek. 2000 yılında Türkiye'de cevherler olmasına rağmen hiç altın üretimi yoktu. Türkiye'nin bütün altını yurt dışından ithal ediliyordu. 2000 yılından sonra madenlerimizin millileştirilmesi politikası çerçevesinde yıllık 42 ton altın üretimi gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de altın devri! Bakan Varank, müjdeli haberi duyurdu! 100 milyar dolarlık altın madeninin yeri açıklandı!

"BU DEĞERLERİNDE TOPRAK ALTINDA BIRAKMAMALIYIZ"

Altın ve gümüş madenciliğinin ekonomi için önemli olduğunu vurgulayan Bakan Varank, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bununla ilgili çok ciddi ithalatlar olduğunu düşündüğümüzde bizim bu değerleri asla toprak altında bırakmamamız gerekiyor. 800 kişi çalışıyor, maaşları da sordum. Ortalama maaşların 12-13 bin lirayı bulduğu bir işletmeden bahsediyoruz. Yüzde 80- 90 Lapseki'de Gelibolu'da yaşayan vatandaşlarımızın istihdam edildiği bir işletme. Madenler konusunda ülkemizde zaman zaman farklı tartışmalar olabiliyor."

Türkiye'de altın devri! Bakan Varank, müjdeli haberi duyurdu! 100 milyar dolarlık altın madeninin yeri açıklandı!

"KAMUOYUNU YANILTMAMAMIZ GEREKİYOR"

"Ben açık konuşacağım. Bunların çoğunluğunun siyasi saiklerle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çanakkale bölgesinde 80 ila 100 milyar dolarlık altın ve gümüş şu anda toprak altında yatıyor. Bunların gün yüzüne çıkarılması durumunda Çanakkale ekonomisinin geleceği durumu tahayyül etmemiz ve ona göre hareket etmemiz lazım. Dünya standartları ve almanız gereken tedbirler çok açık. Madencilik yaptıktan sonra sahaların rehabilitasyonu ile ilgili kurallar çok açık. Kurallara uyulduğu müddetçe madenciliği asla kötü bir uygulama olarak görmememiz, kamuoyuna yanıltmamamız lazım. ABD, Kanada ve Avrupa'da bu işler yapılıyorsa bizde de bunların önünün açılması gerekiyor."

Türkiye'de altın devri! Bakan Varank, müjdeli haberi duyurdu! 100 milyar dolarlık altın madeninin yeri açıklandı!

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