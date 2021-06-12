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  3. Türkiye'de aşılama hız kazandı! Bakan Koca açıkladı: 450 bin kişinin aşı randevusu var

Türkiye'de aşılama hız kazandı! Bakan Koca açıkladı: 450 bin kişinin aşı randevusu var

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugün en az 450 bin kişinin koronavirüs aşı randevusu olduğunu söyledi.

Türkiye'de aşılama hız kazandı! Bakan Koca açıkladı: 450 bin kişinin aşı randevusu var

Koronavirüs salgınına karşı aşılama Türkiye'de hız kazanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları aşı olmaları karşısında teşvik ederken bilgilendirmelerde de bulunuyor. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Bugün en az 450.000 kişinin önemli bir randevusu var." dedi. 

DÜN 597 BİN DOZ AŞI YAPILDI

Bakan Koca'nın ifadesine bakıldığında Türkiye'de aşılamanın hız kazandığı ifade edilebilir. Öte yandan Türkiye'de 11 Haziran Cuma gününde 597 bin 647 doz aşı yapıldı. 

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BİONTECH VE SİNOVAC AŞILARI GELİYOR

Ayrıca Bakan Koca, Sabah Gazetesine aşı tedarikine ilişkin olarak," Bu ay için planlanan 30 milyon doz BioNTech aşısının yaklaşık yarısı teslim edildi, tedarik süreci planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibarıyla 3.5 milyon doz Sinovac aşısının da Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Çin'den izni çıkan aşının yeni partisinin toplamda 14.5 milyon doza ulaşması öngörülüyor. Bu sayede, Sinovac aşısı olmayı bekleyenlerin taleplerinin karşılanması hedefleniyor." ifadelerini kullandı. 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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