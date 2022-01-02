"Türkiye'de bana yürümeyen kimse kalmadı" diyen Aleyna Tilki'den bomba itiraf! Kimse inanamadı!

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, YouTube kanalına Aleyna Tilki'yi konuk etti. Enes Batur'un sorusu üzerine Türkiye'de kendisine yürümeyen kimsenin kalmadığını ifade eden genç şarkıcı, yabancı ünlülerden örnek vermek istedi ve Justin Bieber'ın'ın Los Angeles'ta bir otel lobisinde kendisine yürüdüğünü iddia etti.

JUSTIN BİEBER'I TANIMAMIŞ

Masa için beklerken yanındaki kişinin Bieber olduğunu anlatan Tilki, "Sürekli kulağıma bir şeyler söylüyordu. Ben de bunu yapmamasını rica ettim. Sonra bana masa ayarlatacağını söyledi. Önlü arkalı masalarda oturduk. Ben de kendime söylediğim kahveden bir fincan ikram ederek teşekkür ettim. O da bana gitmesi gerektiğini söyledi" dedi.

Bunlar yaşandığında Bieber'ın tanımadığını söyleyen Tilki, ABD'li şarkıcı kalktıktan sonra iki kadının onunla fotoğraf çektirmek isteyince olayın farkına vardığını ve kim olduğunu garsondan öğrendiğini açıkladı.