Türkiye’de bir ilk Düzce’de gerçekleşti

pozisyon uyumu ile istihdam sağlanması konularında çalışacak Düzce İş kulübünü açılışı yapıldı.

Düzce Belediyesi BELKA A.Ş., İŞ-KUR ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tüm Türkiye'de uygulamaya konulan "iş ve işçi bulma seferberliği" kapsamında bir ilke imza attı. Üç kurumun ortaklığında kurulan "Düzce İş Kulübü" Düzcelilerin nitelikli insan kaynağı ve iş gücü-pozisyon uyumu ile istihdam sağlanması konularında çalışacak kulübün açılışı gerçekleşti. Kurdele kesiminin ardından ise iş birliği protokolü imzalandı.

Programda konuşan Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı da nitelikli iş gücüne ihtiyaç olduğunu belirterek "Bugün burada Düzce'miz için gerçekten çok önemli bir ofisin açılışını gerçekleştiriyoruz. İstihdam gerçekten çok önemli. Düzce'de OSB'lerin sayısı 5'e yükseldi. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var. Bunları da biz buralarda ve meslek okullarımızda yetiştirmek durumundayız. Yine Borsa İstanbul Meslek Lisesinde yakında hayata geçireceğimiz, Milli Eğitim Bakanımızın katılımı ile Nitelikli İstihdam Geliştirme Merkezi açılışımızı yapacağız. Hem iş gücünü hem öğrenci potansiyelini artıracağız. Türkiye'de Mesleki Yeterlilik Belgesi veren ilkokul burası olacak" diye konuştu.

"10 bin istihdam sağlayacağız"

Belediye Başkanı Faruk Özlü, İş Kulübünün iş arayanlarla işvereni buluşturacağını belirterek "Düzce'de en çok zorlandığımız bize her gün onlarca talebin geldiği iş bulma talepleri. Bu düşüncemizi hayata geçirmek için Düzce İş-Kur Müdürümüzle görüştüğümüzde "İş Kulübümüz çalışmamız var" dedi. O zaman beraber yapalım dedim. Yer konusunu çözdük bu alanı onlara tahsis ettik. Bu gün gerçekten çok önemli çünkü her gün onlarca iş talebi geliyor. Bu taleplerin değerlendirilmesi lazım. Bir tarafta iş verenler var bir tarafta ise iş arayanlar var. Bunların örtüştürülmesi lazım işte bu iş kulübü bu görevi yerine getirecek. Bundan sonra Düzce'de her kim iş arıyorsa her kim işe giriyorsa birinci adresi burası olacak. Burada uzman arkadaşlarımız var onlar yardımcı olacak. Dolayısıyla bu kulübü çok önemli buluyorum. Bunun dışında Düzcelilere verdiğimiz bir söz var önümüzdeki 5 yılda 10 bin istihdam sağlayacağız diye. Düzce'de sanayi parselleri var. Onları yatırımcılarla buluşturacağız. Düzce yatırım koordinasyon ofisimiz var kurduğumuz ocak ayında İstanbul'da toplantı planladık. Bu toplantıyla Cumhurbaşkanlığı Yatırım Destek Ajansı Başkanı Arda Ermut ile Düzce'deki yatırım parsellerini sanayicilerle buluşturacağız bakın bireysel çabamızla hepimiz birkaç kişiye iş bulabiliriz ama olmaz sistematik bir şeklide yapılması lazım. Kurduğumuz yatırım ofisiyle bunu sağlayacağız tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Ülkemiz adına önemli bir projenin açılışını yapıyoruz"

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, önemli bir hizmeti hayata geçirdiklerini belirterek "Düzce'de çok önemli bir açılışı gerçekleştiriyoruz. İş Kulübü bizim bu kulüpte iş var parolası ile geçmişi 1,5 yıllık sürece dayanan kısa süreçte de çok dezavantajlı gruplara büyük hizmet veren geleceğimiz adına ülkemiz adına büyük umutlar bağladığımız bir projemizin Düzce ilinde açılışı gerçekleştiriyoruz. Bütün milletlerin ve devletlerin en önemli meselesi işsizlik ile mücadele ve istihdamı arttırmaktır. Tarihin her döneminde dününde bugününde ve yarınında ülkemizde ve bütün ülkelerin tamamında işsizlik ve işsizlik ile mücadeledir. Türkiye'de iş bulma sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımız olduğu gibi işverenlerimizin en büyük sorunu aradığı nitelikli ve vasıflı elemanı bulamayışıdır. Düzce'de de bu yıl Nisan ayında 493 işveren ile görüşme yaptık. İş gücü piyasasında torpili olmayana iş yok diye bir şey yok. Türkiye ortalaması 70.2'dir. Düzceli iş veren yüzde 80 oranında pratik zeka ve çözüm üretme becerisine baktığını söylüyor. Bundan dolayı istihdam kurullarının asıl görevi bu buluşmayı sağlamaktır. İşverenlerin aradığı kişileri belirleyip iş gücü piyasasına sunmaktır bizim asli görevimiz. Bugün imalat sektöründe sanayide işverenlerimiz yüzde 33 iş taleplerini karşılayamamaktadır. Bunun anlamı 300 bin eleman eksiği ile sanayimiz çalışıyor demektir. Düşük kapasite ile çalışıyor demektir. İstihdam kurumlarının yaptığı budur. Biz Türkiye'nin nereden nereye geldiğini söylerken işsizlik meselemizin tümden bittiğini söylemiyoruz. Ama bu ifademizi ülkemizin ve milletimizin hep beraber başardıklarımızı görmemezlikten gelmeye de kayıtsız kalmamız mümkün değil" dedi.

Uzunkaya, 2019 yılında 1 milyon 482 bin kişinin işe girmesini sağlayan bir kurum haline geldiklerini belirterek "Türkiye'nin tüm meselelerinde olduğu gibi işsizlik ve istihdamla mücadeledeki ortadaki başarısını ortaya koymak için sadece birkaç rakamı paylamak isterim. Türkiye iş kurumu 1946 yılında kurulmuş aynı işlevi ve görevleri yürütmek için zaman zaman nitelik farklılığı olsa da görevler üstlenen bir kurum. 2002 yılında Türkiye'de 24 bin 482 kişinin istihdamına işe girişine aracılık yapan bir kurum 4 bin 542 kadının işe girmesine aracılık yapan sayısı bini bulmayan üniversite mezununu istihdam edebilen bir kurum iken, 2017 milli istihdam seferberliği ile Cumhurbaşkanımız tüm milletin seferber olması demesinden sonra tarihimizde ilk defa 1 milyon 57 bin 249 kişiyi İş-Kur olarak işe yerleştirmede aracılık ettik. 2018 yılında bu rakam 1 milyon 240 bin 308'e çıkmıştır. Bugün itibari ile de 2019 yılında 1 milyon 482 bin kişinin işe girmesini sağlayan bir kurum haline geldik. Elbette ki bu başarı Türkiye'de ki 82 milyonun başarısıdır. Biz bu rakamları bazen zikrettiğimizde İş-Kur olarak bizim işe yerleştirmeden anladığımız kamuda işe yerleştirme değildir. İş gücü piyasasında arz ve talebin gerçekleştiği iş arayanlara ve özel sektöre eleman yetiştirmektir bizim anlayışımız. Bugün itibari ile Türkiye'de 550 bin kişiye nitelik kazandıracak eğitimi verme düzeyindedir. 1497 kişi tüm Türkiye'de eğitim gerçekleştirirken biz bu sene Düzce'de 3 binin üzerinde insanlarımızı aktif iş gücü programlarından istifade ettirdik. İş-Kur aracılığı ile bizim eğitimlerimizde istihdam edilenlerin işte kalma yüzdeleri yüksektir. İmalat sektöründe yüzde 33 aksaklığımız var ve bundan dolayıdır ki aktif programlarımızı bu yıl 150 bin insanımıza imalat sektöründe eğitim veriyoruz. Nitelikli bilişim elemanına nitelikli geleceğin meslekleri ile ilgili alanlara eğitim alan arkadaşlarımızın istihdamda kalma oranı yüzde 82'dir" dedi.

Cafer Uzunkaya, "Masada oturmak isteyenlere iş zor. Ama masayı yapmak isteyenlere Masayı pazarlamak isteyenlere masanın üretiminde bulunmak isteyenlere Türkiye'de geniş iş bulma fırsatları olan bir kurumuz. Bu yönü ile yine baktığımız zaman Avrupa Birliği istatistik ofisinin rakamlarına baktığımız zaman üniversite mezunları açısından iş gücü piyasasına katılım oranı Dünya'da en fazla olan Avrupa'da en fazla olan ülke Türkiye'dir. Yani 4 milyon 506 bin kişinin iş gücü piyasasına katıldığı bir ortamda 3 milyon 840 bin 400 kişiyi 2007-2018 yılları içerisinde üniversite mezununu istihdam eden bir Türkiye'den bahsediyoruz ve yine 4 milyon 600 bin olan kadın iş gücüne katılımının 3 milyon 661 binini istihdam eden bir Türkiye'den bahsediyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde kadın iş gücüne katılım piyasasının eksi 4 buçuk milyon genç iş gücüne katılım sayısının eksi 4 buçuk milyonlardan seyrettiği bir ülkede iş gücüne katılım oranları ile dünya ile Avrupa ile kıyaslanamayacak bir Türkiye gerçeğinin bilinmesi lazım. Bu rakamları verdikten sonra bu kulüp niçin önemli. Bu kulüpte iş kulübünde biz daha toplumun dezavantajlı yani daha fazla ihtimam gösterilmesi gereken gruplarına yönelik yapılan çalışmaları yapacağımız yerdir burası. Nedir bunlar gençlerdir. Bunlar kimlerdir kadınlardır. Bunlar kimlerdir, elbette üniversiteyi bitirip daha nitelikli iş arayan insanlardır. Engellilerdir. Madde bağımlılarıdır. Uzun süreli işsizlerdir. Bunlar için daha fazla mesai ve daha iyi bir planlama yapmak zorundasınız" ifadelerinde bulundu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, bizim buradan beklentilerinin fazla olduğu herkesin masa başı iş istediğini belirterek "Herkes masa başında iş istediği için, "İnşallah Düzceli işsiz kardeşlerimiz buraya gelerek kendilerini geliştirip iş sahibi olacaklar" dedi.

Konuşmaların ardından kokteyle geçildi. Düzce İş Kulübü Spor Sokak Belediye İş Merkezinde hizmet veriyor.

Kaynak: İHA