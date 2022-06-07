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  3. Türkiye'de bir ilk gerçekleşti! Fahrettin Koca duyurdu!

Türkiye'de bir ilk gerçekleşti! Fahrettin Koca duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Koca, "Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk" diyerek duyurdu.

Türkiye'de bir ilk gerçekleşti! Fahrettin Koca duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca, "Dünyada sayılı Türkiye'de ilk" diyerek yapılan kalp ameliyatını Twitter hesabı üzerinden açıkladı.

Türkiye'de bir ilk gerçekleşti! Fahrettin Koca duyurdu!

BAKAN KOCA DUYURDU

Bursa Şehir Hastanesinde yapılan ameliyatla, kalbinde delik bulunan bir hasta kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi sebebiyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi.

Türkiye'de bir ilk gerçekleşti! Fahrettin Koca duyurdu!

Transhepatik ASD adı verilen tedavi yöntemiyle yapılan başarılı tedaviyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabı üzerinden "Dünyada sayılı Türkiye'de ilk" başlığıyla duyurdu.

Türkiye'de bir ilk gerçekleşti! Fahrettin Koca duyurdu!

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