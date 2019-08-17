Türkiye'de bir ilk! Görme engelli fotoğrafçılar Bodrum'da sergi açtı

"6. His Gördüklerinizin de Ötesinde" adlı fotoğraf sergisi, 16 Ağustos Cuma günü Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıldı. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan sosyal sorumluluk projesi "6. His" ile engellerin bir düşünceden ibaret olduğu, fırsat verildiğinde engelli bir bireyle sağlıklı bir birey arasında hiçbir fark olmadığı, somut olarak ortaya konulmaya ve bu yolla farkındalık yaratılmaya çalışıldı. 3 görme engelli isim Tayfun Cura (24), Efe Baray Altın (10) ve Cengiz Orçun'un (72) hislerini ve işitsel yeteneklerini kullanarak çektikleri fotoğraflardan oluşan sergiye vatandaşların ilgisi büyüktü.

Gönüllü eğitmenler Mine Kahraman, Tuncay Özdal ve Murat Aslankar tarafından verilen eğitimler sonucunda hayata geçen projenin koordinatörü Özlem Şen, fotoğraf sanatçısı Ömür Erdoğan ve projenin editoryal süreci ile medya ilişkilerinden sorumlu editör Berkem Temizel sergi açılışında hazır bulundu. "6. His Gördüklerinizin de Ötesinde" Fotoğraf Sergisi'ne yerel ve ulusal basından da ilgi büyüktü.

Proje Koordinatörü Özlem Şen hayata geçirdikleri proje için "Engelli bireylerin hayatın içinde aktif olarak çalışması adına bir başlangıç olduğunu düşünüyorum." dedi.Yüzde yüz görme engelli bireylerin tamamen işitsel yetileriyle 6. hislerini kullanarak çalışmalar yaptıklarını belirten Şen, engellerin sadece beyinde ve yürekte olduğunu somut olarak kanıtladıklarını anlattı.

Fotoğraf sanatçısı Ömür Erdoğan sosyal medya üzerinden başvuru aldıklarını, bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

3 görmeyen katılımcının fotoğraf sanatçılarından eğitim aldıktan sonra sezgilerini ve işitsel yeteneklerini kullanarak çektikleri fotoğraflar 25 Ağustos tarihine kadar Bodrum OASİS AVM'de; 29, 30 ve 31 Ağustos'ta ise Yalıkavak Marina Brandroom'da olacak.