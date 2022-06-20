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  3. Türkiye'de bir ilk! Tuba Ersöz Ünver, ilk başörtülü Cumhuriyet Başsavcısı oldu

Türkiye'de bir ilk! Tuba Ersöz Ünver, ilk başörtülü Cumhuriyet Başsavcısı oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmaları tamamlanmasının ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Kararname ile 33 ilin başsavcısı değiştirilirken Türkiye’de ilk kez başörtülü İl Cumhuriyet Başsavcısı Gümüşhane’ye atandı.

Türkiye'de bir ilk! Tuba Ersöz Ünver, ilk başörtülü Cumhuriyet Başsavcısı oldu

Kararnameyle Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı olurken, Kayseri Hakimi Garip Aykanat da Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı oldu. Gümüşhane’nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver hem Türkiye’nin hem Gümüşhane’nin ilk başörtülü kadın İl Cumhuriyet Başsavcısı olurken aynı zamanda Gümüşhane’nin de ilk kadın Başsavcısı olma unvanını aldı.

Gümüşhane’de Merkez, Kelkit, Torul ve Şiran ilçelerinde bulunan toplam 4 Adliye’deki 17 hakim ve savcı başka şehirlere giderken, 14 hakim ve savcı da Gümüşhane’ye atandı. Kararname ile Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı olurken Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayram Ünlü de Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak atandı.

(İHA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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