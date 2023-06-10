Türkiye'de bir ilk! "Yeni akciğer, ilk nefes"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Yeni akciğerle ilk nefes" notuyla nakil yapılan hastanın görüntüsünü paylaştı. Bakan Koca, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye akciğer nakli yapıldığını ve nakilden 24 saat sonra 68 yaşındaki hastanın iyi durumda olduğunu belirtti. Ayrıca, Koşuyolu SUAM akciğer nakli ekibini kutladı ve dünyada ilk akciğer naklinin tam 60 yıl önce gerçekleştirildiğini ifade etti.

“YENİ AKCİĞERLE İLK NEFES”

Ülkemizde bugüne kadar en yaşlı kişiye yapılan akciğer nakli dün gerçekleştirildi. Naklin üzerinden 24 saat geçti, 68 yaşındaki hastamız iyi durumda. Koşuyolu SUAM Akciğer Nakli Ekibini kutluyorum. Dünyada ilk akciğer nakli tam 60 yıl önce yapılmıştı. pic.twitter.com/vFLdaGguTk Haberin Devamı June 9, 2023

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