Türkiye'de bir ilk! "Yeni akciğer, ilk nefes"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en yaşlı hastaya gerçekleştirilen akciğer naklinin üzerinden 24 saat geçtiğini ve 68 yaşındaki hastanın iyi durumda olduğunu duyurdu.

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Türkiye'de bir ilk! "Yeni akciğer, ilk nefes"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Yeni akciğerle ilk nefes" notuyla nakil yapılan hastanın görüntüsünü paylaştı. Bakan Koca, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye akciğer nakli yapıldığını ve nakilden 24 saat sonra 68 yaşındaki hastanın iyi durumda olduğunu belirtti. Ayrıca, Koşuyolu SUAM akciğer nakli ekibini kutladı ve dünyada ilk akciğer naklinin tam 60 yıl önce gerçekleştirildiğini ifade etti.

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