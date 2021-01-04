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  3. Türkiye'de bir ilke imza atılacak! Kale Okulları yöneticilerinden Kocaeli Valisine ziyaret!

Türkiye'de bir ilke imza atılacak! Kale Okulları yöneticilerinden Kocaeli Valisine ziyaret!

Kale Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Bahir Azak ile Genel Müdür Yardımcısı A. Murat Yardımcı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a ziyarette bulundu.

Türkiye'de bir ilke imza atılacak! Kale Okulları yöneticilerinden Kocaeli Valisine ziyaret!

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a ziyarette bulunan Kale Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Bahir Azak ile Genel Müdür Yardımcısı A. Murat Yardımcı şehirde açılacak olan Yenilenebilir Enerji Lisesi'ne ilişkin birifng veridi.

Yatırımlar dolayısıyla mutluluğunu dile getiren Kocaeli Valisi Yavuz, bu konuda Kale Okullarına duydukları güvenin tam olduğunu, yapılacak olan çalışmalarda desteklerini esirgemeyeceklerini belirtti.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde eğitim alanında böylesine büyük bir yatırımın ülke için yararlı olacağı ifade edildi.

Türkiye'de bir ilke imza atılarak adından söz ettirecek olan Yenilenebilir Enerji Lisesi, 8 bin metrekare kapalı alanı, 4 bin metrekare açık alanı ile birçok öğrenciye aldığı eğitim sayesinde yeni iş ve hizmet olanakları sağlayacak.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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