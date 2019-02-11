Türkiye’de bir kişi için günde 1,8 ton su harcanıyor

Türkiye'de tarım, sanayi ve evsel su tüketimi kişi başı günlük ortalama 1,8 tona ulaşıyor. Su tüketiminin yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, gerekli tasarruf önlemlerinin alınmaması durumunda, yüzey sularının 2030 yılına kadar yüzde 20 azalacağı tahmin ediliyor.

Ülkelerin tarım, sanayi ve evsel su kullanım verilerini inceleyen Online PR Ajansı B2Press'in derlediği bilgilere göre, Türkiye'de toplam su tüketiminin yüzde 73'ünü tarımsal sulama, yüzde 15,5'ini endüstri ve yüzde 11,3'ünü evsel ihtiyaçlar karşılıyor.

Türkiye'de tarım, sanayi ve evsel tüketim için günde kişi başına 1,8 ton su tüketilirken, dünyanın en çok su harcanan ülkelerinden Yeni Zelanda'da bir kişi günde 5,9 ton su tüketiyor. Amerika'da 4,3, Yunanistan'da 2,4 ve İspanya'da günde kişi başı ise 1,9 ton su harcanıyor. Avrupa ülkeleri arasında su kaynakları tehdit altında olan ülkelerin başında gelen Türkiye'de, artan nüfusun yanı sıra küresel iklim değişikliğine bağlı sıcaklıkların yükselişi de tehdidi artırıyor. Tasarruf önlemleri alınmazsa, ülkemizde 2030 yılında yüzey sularının yüzde 20 oranında azalacağı öngörülüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında temiz su kaynaklarının iyileştirilmesi önemli bir yere sahip. Konuyla ilgili yapılan araştırmalara göre dünyada 2,4 milyar insan temiz su kaynaklarına erişemiyor. Her gün yaklaşık bin çocuk temiz su kaynağına ulaşamadığı için susuzluk ve buna bağlı birçok hastalık nedeniyle ölüyor. Dünyada kısıtlı olan temiz su kaynağının yüzde 90'ı tarımsal sulama ve endüstride kullanılıyor. Dünya genelinde kullanılan suyun yüzde 80'inin ise arıtılmadan doğaya bırakılması temiz su kaynaklarının güvenliğini tehdit ediyor. 2050 yılına kadar kuraklık ve çölleşmenin artarak devam edeceği dünyada, 4 kişiden 1'inin su kaynaklarına ulaşmada sıkıntı yaşayacağı tahmin ediliyor. 2030 yılına kadar suyla bağlantılı ekosistemlerin korunması ve arıtma teknolojilerinin geliştirilmesi, su kaynaklarının korunması için büyük önem taşıyor.

Kullanılabilir su kaynaklarında 41'inci sıradayız

Yüzde 70'i suyla kaplı olan dünyada toplam su kaynaklarının yalnızca yüzde 1'i, ulaşılabilir tatlı su kaynakları olarak sınıflandırılıyor. Online PR Ajansı B2Press'in derlediği bilgilere göre, toplam kullanılabilir su kaynakları yılda 211 milyar metreküp olan Türkiye, dünyada 171 ülke arasında 41. sırada yer alıyor. Listenin ilk sırasında yıllık 8 trilyon metreküp ile Brezilya yer alırken, ikinci 4,5 trilyon metreküple Rusya, üçüncü 3 trilyon metreküple Amerika, dördüncü 2,9 trilyon metreküple Kanada ve beşinci ise 2,8 trilyon metreküple Çin. Kullanılabilir su kaynağı en kısıtlı ülkeler, 20 milyon metreküple Kuveyt ve Bahamalar olurken, son sıralarda yer alan diğer ülkeler ise Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar ve Malta oldu.

Kaynak: İHA