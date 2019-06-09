Türkiye’de böyle seçim görülmedi, 13 oy ile 1 yıllığına muhtar seçildi

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Zafer Mahallesi'nde ilginç bir muhtar seçimi yaşandı. Kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle iki binanın dışındaki bütün binalar yıkılırken, YSK bu nedenden dolayı 31 Mart'ta bu mahallede muhtarlık seçimine gitmedi. İlçe Seçim Kurulu daha sonra aldığı kararla 2 Haziran'da tekrar seçim yapılması karar verdi. İki binada toplam 32 seçmen tekrar seçime gitti. 2 adayın yarıştığı seçimlerde toplamda 17 oy kullanılırken, Cemile Keskin 13 oy alarak muhtar seçildi. Zafer Mahallesi'nin kentsel dönüşüm nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cemile Keskin'in muhtarlığı düşürülecek. Keskin'in muhtarlık görevinin yaklaşık 1 yıl süreceği belirtildi.

Trabzon'da ilginç bir muhtarlık seçimi yaşandı. Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Zafer Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm kapsamında iki bina haricinde diğer binaların hepsi yıkıldı. Ortahisar Belediye Meclisi tarafından Zafer Mahallesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle mahalle olmaktan çıkartılarak Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlanmasına karar verildi. Zafer Mahallesi'nde 2 binanın kalması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu 31 Mart 2019 yerel seçiminde mahallede muhtar seçimine gerek duymadı. Ancak İlçe Seçim Kurulu daha sonra aldığı kararla 32 seçmeni bulunan iki binada 2 Haziran'da muhtar seçimi yapılmasına karar verdi. 2 Haziran'da tekrar seçime giden mahallede Cemile Keskin rakibi Ali Öztürk ile yarıştı. 32 seçmenden 17 kişinin oy kullandığı seçimlerde Cemile Keskin 13 oy, Ali Öztürk ise 4 oy aldı. Zafer Mahallesi'nin muhtarı seçilen Cemile Keskin'in bu muhtarlık görevi Zafer Mahallesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlanması işlemlerinin tamamlanmasının ardından düşürülecek. Yaklaşık 1 yıl boyunca muhtarlık görevini sürdürecek olan Cemile Keskin, esprisine aday olduğunu belirterek, kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

İlçe Seçim Kurulunun önce bu mahalleye muhtar olmaz dediğini ancak sonrasında ise muhtar seçimi yapılmasına karar verdiğini belirten Cemile Keskin, esprisine seçime girerek muhtar olduğunu kaydetti. Keskin, "Mahallemiz kentsel dönüşüme girdi. İlçe Seçim Kurulu bu mahalleye muhtar olmaz diyerek 31 Mart'ta muhtar adayı koyulmadı. Seçim oldu. Daha sonra Yüksek Seçim Kurulu böyle olmaz dedi. İki binada toplam 32 seçmen var. Önce muhtar seçilecek sonra da bu işlemler öyle yürüyecek demiş. Benim bundan hiç haberim yoktu. Kaymakamlık geçici olarak muhtar işlemlerini yürütsün diye birisini görevlendirmiş. O da bize seçmen kağıtlarını getirdi, ben de kendisine seçim bitti burada muhtar adayı yok. O da hayır Pazar günü buraya muhtar seçilecek dedi. Ben de esprisine "ben aday olabilir miyim" dedim. "Tabi ki olursun" dedi. Pazartesi sabah saat 8.30'da müracaat ettik. 32 seçmenden tarihe geçecek 13 oyla muhtar oldum. Rakibim ise 4 oy aldı. En az oyla muhtar seçilen birisi oldum. İki binanın muhtarı oldum. Oturduğum binanın 27 diğer binayla birlikte toplam 32 seçmeni var. Aday olduktan sonra binayı gezdim onlara dedim ki; muhtar seçilecekmiş bir adayımız var ben de aday oluyorum. Oyunuza talibim dedim. Sağ olsunlar onlar da beni seçti" dedi.

İşlemler bitene kadar muhtar

Üç kuşaktır muhtar olduklarını dile getiren Keskin, "Burası kentsel dönüşüme girince ilçe seçim kurulu buraya aday olamaz muhtar olamaz deyince bu binada hukukçular da oturuyor. Müracaat ettiler. Bizim yönetici de Ortahisar'a müracaat etti. Biz Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlanmayı istedik. Belediye de kabul etti, biz aslında bağlandık. Ancak YSK "bu işlem böyle yürümez" dedi. "Önce muhtar seçilecek muhtar bu işlemi sürükleyecek" dedi. İşlem bitene kadar muhtarım. Bu 1 yıl olur 9 ay olur. Burası Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlanacak. Tüm Kadınlar Derneği Genel Başkanlığı yapıyorum. Şimdi de muhtar oldum. Dedem de muhtardı babam da muhtardı şimdi ben de muhtar oldum. Yani üç nesil muhtar olduk bu çok farklı bir duygu" şeklinde konuştu.

Cemile Keskin'in eşi Avukat İbrahim Keskin ise, "Burada teknik bir problem oldu. Kentsel dönüşüm nedeniyle binalar yıkıldı tek bina kalınca aslında diğer bina da var ancak onun yıkım kararı var. Dolayısıyla tek bina olunca ilçe seçim kurulu burada bir muhtar seçimine gerek görmedi. Yani 31 Mart seçiminde muhtar oyu kullanmadık. Daha sonra YSK müdahalesiyle muhtar seçilmesinin zorunlu olduğunu belirtilmesinin üzerine çok ani bir gelişmeyle bir muhtar seçimi söz konusu oldu. Eşim de buna talip olunca biz de kendisine destek verdik. Komşularımızın desteğiyle muhtar olmuş oldu" ifadelerini kullandı.

Bina sakinlerinden Kamuran Şen de, "Kendisinin muhtar seçilmesine çok sevindik çok memnun olduk. Binamızda muhtar olması güzel bir duygu. Herhangi bir sorunla karşılaştığımız zaman kendisine müracaat edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA