Türkiye'de böylesi görülmedi! Otomobil farından kuzu çıktı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gümrükten geçeceği sırada durdurulan bir otomobilin farlarının içinden ağzı ve ayakları bantlanmış iki tane kuzu çıktı. Aracın bagaj kısmından da 2 kuzunun çıktığı hayrete düşüren olayda ekipler tarafından kuzulara su ve yem verilirken gözaltına alınan sürücü ise savcılığa sevk edildi.