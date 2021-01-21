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  3. Türkiye'de böylesi görülmedi! Otomobil farından kuzu çıktı

Türkiye'de böylesi görülmedi! Otomobil farından kuzu çıktı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gümrükten geçeceği sırada durdurulan bir otomobilin farlarının içinden ağzı ve ayakları bantlanmış iki tane kuzu çıktı. Aracın bagaj kısmından da 2 kuzunun çıktığı hayrete düşüren olayda ekipler tarafından kuzulara su ve yem verilirken gözaltına alınan sürücü ise savcılığa sevk edildi.

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21 Ocak 2021 Perşembe 17:22
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