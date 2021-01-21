Türkiye'de böylesi görülmedi! Otomobil farından kuzu çıktı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gümrükten geçeceği sırada durdurulan bir otomobilin farlarının içinden ağzı ve ayakları bantlanmış iki tane kuzu çıktı. Aracın bagaj kısmından da 2 kuzunun çıktığı hayrete düşüren olayda ekipler tarafından kuzulara su ve yem verilirken gözaltına alınan sürücü ise savcılığa sevk edildi.
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21 Ocak 2021 Perşembe 17:22
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