Türkiye'de de görülen Hindistan varyantı için korkutan açıklama: Hem aşıyı hem bağışıklığı etkisizleştirebilir

Ölümcül koronavirüsün mutasyonlara uğraması aşılardaki güvenilirliği de sarsmaya başladı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, şu anda dünyada G varyantının hakim olduğunu belirterek, ''İlk başta 6-7 varyant vardı. Şimdi ise ucu açık, milyonlarca mutasyon var" dedi.

Varyantlar ve mutasyonların virüsün hatalı üretimleri olduğu bilgisini veren Akkoyunlu ilk kez Wuhan'da görülen G varyantının da şu anda büyük salgınlar yaparak çok daha kolay bulaşabildiğini söyledi. Akkoyunlu, "İngiliz varyantının da çok daha hızlı bulaştığını gördük. Normal virüslere göre 5 kat daha hızlı bulaşa neden oluyorlardı. Varyantlarda korktuğumuz birkaç özellik var. Hastalığı geçirmiş kişilerde kaçak proteinler üretebilir ve aşıya karşı bir direnç oluşturabilir. Ama aşıların yüzde 90’ının İngiliz varyantında etkili olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

YOĞUN BAKIMA YATANLAR ARTIK GENÇLER VE ÇOCUKLAR

Güney Afrika varyantının 20’den fazla mutasyona uğradığını ve antikor geliştiren aşılara da dirençli olabileceğine dair şüphelerin olduğunu söyleyen Muhammed Emin Akkoyunlu, "Bu durum bilimsel araştırmalarla net bir şekilde ortaya konmuş değil. Her mutasyon farklı bir alt kırım oluşturuyor. İlerleyen süreçlerde oluşan varyantlara karşı yeniden aşı tasarımlamak gerekebilir. Afrika mutasyonlarının en önemli sıkıntısı ise genç yaştaki kişileri yoğun şekilde etkileyebilmesi. Genç ve orta yaştaki kişileri etkiliyor. Dünyada aşılama yaşlı kişilerden başladığı için bu seçicilik aşının etkisi nedeniyle gençlere kaymış olabilir. Çocuklar üzerinde de ciddi etkiler söz konusu. Bu dönemde çocukların daha fazla yoğun bakıma yattığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

“HEM BULAŞTIRMA HEM ÖLDÜRÜCÜLÜK ARTABİLİR”

Prof. Dr. Akkoyunlu, bulaşın 100’de yüz artmasının öldürücülüğün yüzde yüz artmasından çok daha tehlikeli olduğunu vurgulayarak “Bulaşın artmasından daha fazla korkuyoruz. İngiltere, Brezilya ve Kaliforniya varyantlarında öldürücülüğün çok fazla arttığını düşünmüyoruz. İki üç varyantı birlikte taşıyan Hindistan varyantı gibi yeni varyantlar ile birlikte durum da değişebilir. Hem bulaştırma hem de öldürücülük artabilir” değerlendirmesinde bulundu.

GÜNEY AFRİKA MUTASYONUNDAKİ TEHLİKE

Güney Afrika mutasyonunda geliştirilen aşılara ve hastalığı geçirmiş olan kişilere karşı kaçış proteini üretiminin fazlasıyla yüksek olduğuna dikkat çeken Muhammed Emin Akkoyunlu, “Aşılanmış ve hastalığı geçirmiş kişilerde de yeniden hastalığa yakalanma potansiyeli oldukça yüksek. Hindistan mutasyonu da benzer proteinler üzerinde etkili. Üretilen kaçış proteinleri, hem aşıya hem de hastalığı geçirmiş kişilere karşı etkisizleştirmeye neden olacağından şüpheleniyoruz” dedi.