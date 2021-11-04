Ezgi Mola hakkında çıkan haberlere sert tepki gösterdi! "Biz de aptal değiliz"Mohammed Elneny'nin menajeri Galatasaray'ı açıkladı!A101 4 Kasım 2021 kataloğu | Haftanın yıldızlarını kaçırmayın!Türkiye'de de görülen Mu varyantı hakkında çarpıcı araştırma! Aşıya karşı 9 kat dirençli olduğu ortaya çıktı!Rapsodi ne demek, TDK'ya göre Rapsodi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?A101 4 Kasım 2021 kataloğu | Nevresim takımlarından, mutfak malzemelerine, büyük ve küçük teknolojik ve ev aletlerinden, oyuncaklara en uygun fiyatlar A101'de!Meltem Cumbul 7 yıl aranın ardından izlenme rekorları kıran diziyle ekrana geri dönüyor!Son dakika| Bakan Çavuşoğlu duyurdu: ABD ile çalışma grubu kurulacakAyçiçek yağı fiyatları 2021 | En ucuz Ayçiçek yağı hangi markette satılıyor 2021?Enflasyon sonrası vergi ve harçlardaki yeniden değerleme oranı belli oldu
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Türkiye'de de görülen Mu varyantı hakkında çarpıcı araştırma! Aşıya karşı 9 kat dirençli olduğu ortaya çıktı!

Türkiye'de de görülen Mu varyantı hakkında çarpıcı araştırma! Aşıya karşı 9 kat dirençli olduğu ortaya çıktı!

Japon bilim insanları, ülkemizde de etkisini gösteren Mu varyantıyla ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre Mu varyantının aşının oluşturduğu antikorlara karşı 9.1 kat direnç sağladığı ortaya konuldu.

Türkiye'de de görülen Mu varyantı hakkında çarpıcı araştırma! Aşıya karşı 9 kat dirençli olduğu ortaya çıktı!

Bilim insanları, dünyayı kasıp kavuran korona virüsüne karşı önlem almak için yeni araştırmalar yapıyor.

Japonlar bilim insanları tarafından yapılan çalışmada ise Mu varyantının antikorlara karşı normal virüsten 9.1 kat daha dirençli olduğu tespit edildi.

JAPON BİLİM İNSANLARI PFIZER- BIONTECHİ İNCELENDİ

Japonya'da uzmanların yaptığı araştırma, Mu varyantının aşılama yoluyla elde edilen koruyucu antikorlara karşı yüksek diğer varyantlara göre çok daha yüksek biçimde direnç gösterdiğini ortaya koydu. Tokyo Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü'nden Doçent Kei Sato liderliğindeki grup, Mu varyantının özelliklerine sahip yapay bir virüs üreterek virüsün Pfizer-BioNTech aşısı yoluyla üretilen antikorlara duyarlılığı gözlendi.

Türkiye'de de görülen Mu varyantı hakkında çarpıcı araştırma! Aşıya karşı 9 kat dirençli olduğu ortaya çıktı!

"BİLİM CAMİASIYLA PAYLAŞIN" ÇAĞRISI

Tıp dergisi The New England Journal of Medicine'de yayınlanan çalışmanın sonucuna göre, mu varyantının antikorlara karşı normal virüsten 9.1 kat daha dirençli olduğu tespit edildi. Farklı varyantların aşı etkinliğine olan etkisini tespit etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan uzmanlar, yeni mutasyonlar hakkındaki verilerin uluslararası bilim camiası arasında paylaşılmasının da önemli olduğu belirtildi.

Türkiye'de de görülen Mu varyantı hakkında çarpıcı araştırma! Aşıya karşı 9 kat dirençli olduğu ortaya çıktı!

EYLÜL'DE LİSTEYE EKLENMİŞTİ

Diğer mutasyonlara göre daha bulaşıcı olduğu düşünülen Mu varyantı geçtiğimiz Eylül'de Dünya Sağlık Örgütü'nün izleme listesine eklenmişti. Mu varyantının 40 üzerindeki ülkede görüldüğü kamuoyuna yansımıştı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT