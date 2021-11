Türkiye'de de görülen Mu varyantı hakkında çarpıcı araştırma! Aşıya karşı 9 kat dirençli olduğu ortaya çıktı!

Bilim insanları, dünyayı kasıp kavuran korona virüsüne karşı önlem almak için yeni araştırmalar yapıyor.

Japonlar bilim insanları tarafından yapılan çalışmada ise Mu varyantının antikorlara karşı normal virüsten 9.1 kat daha dirençli olduğu tespit edildi.

JAPON BİLİM İNSANLARI PFIZER- BIONTECHİ İNCELENDİ

Japonya'da uzmanların yaptığı araştırma, Mu varyantının aşılama yoluyla elde edilen koruyucu antikorlara karşı yüksek diğer varyantlara göre çok daha yüksek biçimde direnç gösterdiğini ortaya koydu. Tokyo Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü'nden Doçent Kei Sato liderliğindeki grup, Mu varyantının özelliklerine sahip yapay bir virüs üreterek virüsün Pfizer-BioNTech aşısı yoluyla üretilen antikorlara duyarlılığı gözlendi.

"BİLİM CAMİASIYLA PAYLAŞIN" ÇAĞRISI

Tıp dergisi The New England Journal of Medicine'de yayınlanan çalışmanın sonucuna göre, mu varyantının antikorlara karşı normal virüsten 9.1 kat daha dirençli olduğu tespit edildi. Farklı varyantların aşı etkinliğine olan etkisini tespit etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan uzmanlar, yeni mutasyonlar hakkındaki verilerin uluslararası bilim camiası arasında paylaşılmasının da önemli olduğu belirtildi.

EYLÜL'DE LİSTEYE EKLENMİŞTİ

Diğer mutasyonlara göre daha bulaşıcı olduğu düşünülen Mu varyantı geçtiğimiz Eylül'de Dünya Sağlık Örgütü'nün izleme listesine eklenmişti. Mu varyantının 40 üzerindeki ülkede görüldüğü kamuoyuna yansımıştı.