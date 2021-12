Türkiye'de deprem etkisi yaratmıştı! Baba Yunus Göç'ün işkence ettiği 3 aylık Cihan bebek taburcu oldu! Doktorlarından güzel haberler var!

Kan donduran olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşandı. Bir baba, uyutmaya çalıştığı bebeğini ağlaması üzerine, öldüresiye dövdü. Ayaklarında bebeğini sallamakta olan babanın, önce çocuğu kucağına aldığı, daha sonra kum torbasına vurur gibi şiddet uyguladığı görüldü. Cani baba olay sonrası tutuklanırken, minik bebek tedavi altına alınmıştı. Hastanede minik bedenin yaşaması için mücadele eden doktorlardan güzel haber geldi. Cihan bebek taburcu oldu.

ÖNCE YOĞUN BAKIMA ALINDI

Babasının işkencesi ardından hastaneye getirilen Cihan bebek için, doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, yoğun bakım servisine alınmıştı. İlk gün hayati tehlikesi olan Cihan bebek, mücadeleyi bırakmamış, günden güne durumu iyiye gitmişti.

Hayati tehlikeyi atlatan Cihan bebeğin sağlık durumu hakkında Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Dr. İsmail Demir, " Bir sıkıntı olmaz ise hafta başında taburcu edeceğiz. Şu an sağlık durumu çok daha iyi. Yapılan tetkiklerde beyindeki kanamada bir artış saptamadık. Kan tetkiklerinde de şu an için bir problem yok. Solunumu ve beslenmesi çok iyi durumda. Hareketleri de canlı şu an. 3 gün sonra taburcu edebiliriz" açıklamasında bulunmuştu.

TABURCU EDİLDİ

Hayata sıkı sıkı tutunan 3 aylık bebek için doktorlardan haber geldi. Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Dr. İsmail Demir, Cihan bebeğin taburcu edildiğini duyurup, "Yaptığımız son kan tetkiklerinde bir problem görünmüyor, solunum ve beslenmesi de iyi durumda. Beyninde kalıcı bir hasar da mevcut gözükmüyor. El, kol ve bacaklarını rahatlıkla hareket ettirebiliyor. Sağlığına kavuşan bebeğimizi taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi minik hastamızın kontrol ve takipleri devam edecek" dedi.