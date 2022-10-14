Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasını önermişti! Putin'in açıklaması Fransa'yı rahatsız etti

Rusya lideri Putin'in Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabileceğine yönelik açıklaması Fransa'yı rahatsız etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Putin'in önerisinin bir anlam ifade etmediği kaydedildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasını önermişti! Putin'in açıklaması Fransa'yı rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da birebir görüşme gerçekleştirmiş, iki lider görüşme öncesi açıklamalarda bulunmuştu.

Rus lider Putin, Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatı yaptıklarını ifade ederek, Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı." dedi.

Bunun, Erdoğan'ın TürkAkım doğal gaz boru hattıyla ilgili yaklaşımı sayesinde gerçekleştiğini vurgulayan Putin, bu hattın Rus topraklarındaki kısmının patlatılması yönünde girişimlerin olduğunu söyledi.

Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasını önermişti! Putin'in açıklaması Fransa'yı rahatsız etti

"MERKEZ, GAZ FİYATININ BELİRLENMESİ İÇİN PLATFORM OLABİLİR"

Putin, Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezini oluşturmaya hazır olduklarını söyledi. Putin bu konuda, "Bu merkez, sadece gaz sevkiyat için değil, fiyatının belirlenmesi için bir platform olabilir çünkü fiyatlandırma konusu çok önemlidir. Fiyatlar bugün uçuk durumda. Fiyatları, siyasallaştırmadan piyasa seviyesinde düzenleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BEKLEME DİYE BİR ŞEY YOK

Kazakistan dönüşü bu konuda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da şunları söyledi:

"İfade edildiği şekliyle, böyle bir dağıtım merkezi için, bu iş için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor. Biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Rusya tarafında ilgili kuruma müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin ile birlikte verdik. Orada bu çalışmayı yapacaklar. En uygun yer neresiyse bu dağıtım merkezini orada inşallah kurmuş olacağız. Bizim ulusal anlamda bir dağıtım merkezimiz var ama tabii şimdi bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak. Bu konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile Rusya tarafı çalışmayı yapıp bize sunacaklar ve ondan sonra da adımı atmış olacağız. Burada bekleme diye bir şey yok. Kararı bugün hemen süratle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza verdik. Aynı şekilde aynı anda Rusya'dan (Gazprom Başkanı) Miller de bu toplantıdaydı, o da talimatı aldı. Şimdi arkadaşlarımız birbirleriyle görüşmek suretiyle çalışmaya başlayacaklar. Güvenlik noktasında biz her türlü adımı atarken tabii ki burada da güvenlik neyi gerektiriyorsa bu güvenlik ağımızı da süratle kuruyor ve ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasını önermişti! Putin'in açıklaması Fransa'yı rahatsız etti

FRANSA'DAN AÇIKLAMA

Putin bu açıklamaları Fransa'yı rahatsız etti. Haber 7'de yer alan habere göre Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Avrupa'ya gaz tedariki için Türkiye'de merkez açma önerisi; Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya çalışan Avrupalılar için bir anlam ifade etmiyor" denildi.

Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasını önermişti! Putin'in açıklaması Fransa'yı rahatsız etti

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