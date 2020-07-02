  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Türkiye'de en az vaka görülen illerdendi! Şimdi ildeki iki köy karantinada

Türkiye'de en az vaka görülen illerdendi! Şimdi ildeki iki köy karantinada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilerde Türkiye'nin en az koronovirüs vakası görülen 5 ilinden biri olan Tunceli'de dün 2 köyde 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktı. Valilik konuyla ilgili yaptığı açıklamada vatandaşların evde kalmaları için çağrıda bulundu.

Boğulan gencin arkadaşından yürekleri burkan feryat: ''Ne olur ona bir şey olmasın''Boğulan gencin arkadaşından yürekleri burkan feryat: ''Ne olur ona bir şey olmasın''

Adana'da sıcaklıklar bunalttı! Termometreler 41 dereceyi gösterdiAdana'da sıcaklıklar bunalttı! Termometreler 41 dereceyi gösterdi

Büyükçekmece Adliye'si önünde silahlı kavgaBüyükçekmece Adliye'si önünde silahlı kavga

Bilim Kurulu Üyesi Özkan açıkladı: Kurban Bayramında kısıtlama gelebilirBilim Kurulu Üyesi Özkan açıkladı: Kurban Bayramında kısıtlama gelebilir

 

02 Temmuz 2020 Perşembe 17:40

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Türkiye'de en az vaka görülen illerdendi! Şimdi ildeki iki köy karantinada
Türkiye'de en az vaka görülen illerdendi! Şimdi ildeki iki köy karantinada
Boğulan gencin arkadaşından yürekleri burkan feryat: ''Ne olur ona bir şey olmasın''
Boğulan gencin arkadaşından yürekleri burkan feryat: ''Ne olur ona bir şey olmasın''
Adana'da sıcaklıklar bunalttı! Termometreler 41 dereceyi gösterdi
Adana'da sıcaklıklar bunalttı! Termometreler 41 dereceyi gösterdi
Büyükçekmece Adliye'si önünde silahlı kavga
Büyükçekmece Adliye'si önünde silahlı kavga
Bilim Kurulu Üyesi Özkan açıkladı: Kurban Bayramında kısıtlama gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi Özkan açıkladı: Kurban Bayramında kısıtlama gelebilir
Diyarbakır'da pik noktaları her gün yaşanmaya devam ediyor!
Diyarbakır'da pik noktaları her gün yaşanmaya devam ediyor!
Kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un cansız bedeni bulundu!
Kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un cansız bedeni bulundu!
Biriktirdiği parası sobada kül olan kadının imdadına Bakan Albayrak yetişti!
Biriktirdiği parası sobada kül olan kadının imdadına Bakan Albayrak yetişti!
ODTÜ'lü İrem'in ölümüne neden olan kamyonet sürücüsüne hapis cezası!
ODTÜ'lü İrem'in ölümüne neden olan kamyonet sürücüsüne hapis cezası!
Kediye tekme atarken çektiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Kediye tekme atarken çektiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı!