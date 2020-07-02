Türkiye'de en az vaka görülen illerdendi! Şimdi ildeki iki köy karantinada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilerde Türkiye'nin en az koronovirüs vakası görülen 5 ilinden biri olan Tunceli'de dün 2 köyde 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktı. Valilik konuyla ilgili yaptığı açıklamada vatandaşların evde kalmaları için çağrıda bulundu.