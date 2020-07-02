Türkiye'de en az vaka görülen illerdendi! Şimdi ildeki iki köy karantinada
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilerde Türkiye'nin en az koronovirüs vakası görülen 5 ilinden biri olan Tunceli'de dün 2 köyde 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktı. Valilik konuyla ilgili yaptığı açıklamada vatandaşların evde kalmaları için çağrıda bulundu.
Boğulan gencin arkadaşından yürekleri burkan feryat: ''Ne olur ona bir şey olmasın''
Adana'da sıcaklıklar bunalttı! Termometreler 41 dereceyi gösterdi
Büyükçekmece Adliye'si önünde silahlı kavga
Bilim Kurulu Üyesi Özkan açıkladı: Kurban Bayramında kısıtlama gelebilir
02 Temmuz 2020 Perşembe 17:40
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT