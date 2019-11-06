Türkiye’de en fazla diyabet hastalığının olduğu il: Malatya

Malatya'nın Türkiye'de en fazla diyabet hastalığının olduğu il olarak tespit edilmesi üzerine, Halk Sağlığı problemi olarak görülüp bu konuda neler yapabilir diye diyabet farkındalığını artırmak için proje başlatıldı.

Malatya genelindeki lise öğrencilerinin diyabet, sağlıklı beslenme ve obezite konularında bilgilendirilmeleri amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Malatya genelindeki liselerden birer temsilci öğretmen belirlenerek, İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası toplantı salonunda bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimde konuşan Malatya İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.Recep Bentli, "Ergenlik çağı, büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu ve yaşam boyu sürebilecek davranışların büyük ölçüde oluştuğu çok önemli bir dönemdir. Ergenlik çağındaki bireylerin sağlıklı beslenme ve daha hareketli bir yaşam tarzı benimsemeleri konularında desteklenmeleri sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Okullar, çocukların gününün büyük bir kısmını geçirdiği ve eğiticilerinden hem derslerine katılmak hem de onların tavır ve davranışlarını izlemek yoluyla çok şey öğrendiği yerlerdir. Bu yüzden diyabetin öğrenilmesi ve obeziteyi önleme çalışmaları kapsamında okul bazlı programlar sıklıkla uygulanmaktadır" diyen Bentli, 3 Nisan 2019 tarihinde Malatya Valiliği Sağlık kurulunda alınan karar neticesinde ilimizdeki yaklaşık 180 bin öğrenciye ulaşılması hedeflenerek, Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte tüm sınıf öğretmenleri ve ilgili branş öğretmenlerine her eğitim- öğretim yılında özellikle çocuklarda Diyabet hastalığı farkındalığı, Obezite, Sağlıklı Beslenme, Düzenli Fiziksel aktivite ile ilgili bir ders olacak şeklinde planlanırken;2010 yılında'Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması-II (TURDEP-II Çalışması)'nın saha araştırması Malatya ilinin Türkiye'de en fazla diyabet hastalığının olduğu il olarak tespit edilmesi üzerine Halk Sağlığı problemi olarak görülüp bu konuda neler yapabilir diye diyabet farkındalığını artırmak için bu projemiz başlatıldı" şeklinde konuştu.

Bentli'nin açılış konuşmasından sonra, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Şahin ve Endokrinoloji Bilim Dalında görevli Dr. Öğretim Üyesi Bahri Evren tarafından Diyabet konusu anlatıldı.

Daha sonra "Sağlıklı Beslenme ve Obezite" konularında bilgilendirme yapılarak öğretmenlerden İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan sunumların öğrencilere aktarılması ayrıca öğrencilere verilecek eğitimin her yılın dönem başında tekrarlanmasının sağlanması istenildi.

Kaynak: İHA