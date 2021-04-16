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  3. Türkiye'de en kritik iki hafta! Ağır hasta sayısı 5 bine ulaşırsa yeni önlemler kapıda...

Türkiye'de en kritik iki hafta! Ağır hasta sayısı 5 bine ulaşırsa yeni önlemler kapıda...

Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde en kritik iki haftalık sürece girildi. Ülke genelinde ramazan ayında alınan sıkı önlemler ile salgınla mücadelede yüzde 50lik bir gerileme hedefleniyor. Öte yandan ülkenin yaşadığı üçüncü dalga döneminin son haftasına girildiği iddia ediliyor. İşte detaylar...

Türkiye'de en kritik iki hafta! Ağır hasta sayısı 5 bine ulaşırsa yeni önlemler kapıda...

60 bini aşan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle hükümet 2 haftalık kısmi kapanma kararı aldı. Kısmi kapanmanın sonuçları iki haftalık ve bir aylık periyotlarla ayrı ayrı izlenecek.

Eğer beklenilen seviyenin altına düşülmezse daha sıkı önlemler gelecek. Alınacak bu sıkı önlemlere ise ağır hasta sayısına göre karar verilecek. Vaka sayılarının iki haftada yüzde 50’ye yakın gerilemesi beklenirken, 1 ayda ise 20 binin altına ineceği ön görülüyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan, edindiği bilgiyi şöyle aktardı;

''Vaka sayısını kontrol etmek için uygulamaya konulan yeni kararlar, bazı bilim kurulu üyeleri ve uzmanlar tarafından yetersiz bulunuyor. Önlemlerin takibi ve denetimi de sonuç alınması için büyük önem taşıyor. Yapılan değerlendirmelere göre, kararların sonuçları birden fazla açıdan izlenecek. İlk etapta, olumlu sonuçların ilk 10 günde görülmesi bekleniyor. Ancak asıl verilerin ikinci haftadan sonra ortaya çıkacağı belirtiliyor. Gerilemenin beklendiği kadar olup olmadığı izlenecek.

BİR AY SONRA 20 BİNLER

Tahminlere göre, bu hafta sonu itibariyle vaka sayısının plato çizmeye başlaması bekleniyor. Önümüzdeki haftadan itibaren düşüş eğiliminin görülmesi öngörülüyor. Genellikle akut dönemin 6-8 hafta sürdüğü, Türkiye’nin yaşadığı üçüncü dalga döneminin son haftasına girildiği öne sürülüyor. Platonun ardından da hızlı gerileme bekleniyor. 30 günlük sürenin sonunda da 20 binli rakamların altına inilmesi öngörülüyor.''

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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