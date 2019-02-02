Türkiye’de eşi benzeri olmayan yürüyüş yolu tamamlandı

Trabzon'un Tonya ilçe merkezine 600 metre mesafedeki Canik Şelalesi'ne ulaşmak için bir taşa dahi dokunulmadan, kazı yapılmadan, ağaç kesilmeden ve duvar örülmeden yapılan yürüyüş yolu tamamlandı.

Bu özellikleri ile Türkiye'de bir eşi benzeri bulunmayan bin 800 metre uzunluğundaki ahşap yürüyüş yolu ile ulaşılan Canik Şelalesi'ne son bir ayda yaklaşık 50 bin kişi ziyaret ederken, yoldaki son rötuşlar ise bitmek üzere.

Konuyla ilgili bilgi veren Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Türkiye'de ilçe merkezine 600 metre gibi kısa bir mesafede şelalesi olan başka bir ilçe olmadığını hatırlattı. Beşel, Fol Deresi üzerindeki Canik Şelalesi'ne ulaşmak için Tonya Belediyesi tarafından projesi hazırlanarak yapımına geçtiğimiz yıl yaz mevsiminin sonlarında başlanılan yolun büyük ölçüde bittiğini belirterek "Yürüyüş yolu projesinde hiçbir kazı çalışması yapılmadı. İş makinesi sokulmadan, derenin etrafı duvarla örülmeden, ağaç kesilmeden, taşların yeri bile değiştirilmeden yapılan yürüyüş yolunun zemini doğaya uygun ahşap ile döşendi. Ahşap korkulukları ile birlikte belirli noktalarda seyir terasları, dereye inmek ve yazın yüzmek isteyen vatandaşlar için de merdivenler yapıldı. Bu şelale bugüne kadar değerlendirilememiş ve halkımızın hizmetine sunulamamıştı. Biz bu eksikliği gidermiş olduk. Yaz kış bir cazibe merkezi olacağına inanıyoruz. Yazın yöredeki yaylalara çıkmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin soluklandığı, insanımızın stres atacağı bir alan oluşturduk" dedi.

Projenin toplam maliyetinin 1.5 milyon TL olduğunu kaydeden Beşel, "Yürüyüş yolunun tamamlanması ile birlikte kısa sürede bölgeye 50 bin turist ziyaret etti. Bu bizi gelecek açısından umutlandırdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA