Türkiye’de geleneksel sanat eğitimi alan Meksikalı sanatçıdan vefa örneği

Meksikalı sanatçı Sofia Chavez, Türkiye'de öğrendiği geleneksel sanatları Meksika Yunus Emre Enstitüsünde vatandaşlarına öğretiyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Türkiye’de geleneksel sanat eğitimi alan Meksikalı sanatçıdan vefa örneği

Meksikalı sanatçı Sofia Chavez, Türkiye'de öğrendiği geleneksel sanatları Meksika Yunus Emre Enstitüsünde vatandaşlarına öğretiyor.

Sanat hayatına lisede yaptığı tablolarla başlayan ve hayatını "Sanat dolu yolculuklar" olarak özetleyen Sofia Chavez, 65 ülkenin ardından geldiği Türkiye'ye yerleşerek Türk ve Meksika sanatlarını harmanladı. 23 yıllık sanat yolcuğunun son durağında ise İstanbul'da farklı sanatçılardan ebru, hat, kaligrafi, tezhip ve cilt eğitimi alan Chavez, ülkesi Meksika'da Yunus Emre Enstitüsü ile tanışarak Meksikalı vatandaşlara geleneksel Türk sanatları ile ilgili dersler vermeye başladı.

Chavez daha önce İstanbul'da yaşamayı tercih etme nedenini şu sözlerle açıkladı:

"İstanbul tarihi ve dünyanın merkezinde bulunan özel bir yer. Burada sanat çok güçlü. İnsanlarda misafirperverlik kültürü var. Özellikle sanat alanında çalışmak için İstanbul'daydım. İstanbul'da geleneksel Türk sanatları üzerine eğitimler aldım. Ebru ile başladım, sonrasında tezhip, minyatür ve cilt sanatları okudum. İstanbul tasarım merkezinde ebru dersleri aldım, İstanbul Milli Saraylarda cilt ve tezhip sanatıyla devam ettim. Klasik ebru eğitim de devam ediyor. Dolmabahçe sarayında restorasyon bölümünde cilt sanatı üzerine çalışma fırsatı buldum."

Kendisini Türk Kültür Elçisi olarak gören ve her fırsatta Türk kültürünü ve sanatını kendi ülkesinin vatandaşlarına da aktarmak istediğini söyleyen Chavez, Meksika'daki Yunus Emre Enstitüsü ile tanışma ve sanat dersleri verme sürecini dair, "Geçen sene Meksika'da Yunus Emre Enstitüsünün açıldığını duydum ve çok mutlu oldum. O yüzden Enstitüyü buldum ve buradakilerle tanışmak istedim. Ben Türk sanatları okudum, o yüzden bu geleneksel Türk sanatlarını Meksikalı vatandaşlarla da paylaşmak istedim. O yüzden buradayım, şu anda klasik ebru sanatı öğretiyorum, Ayrıca bu sanatların tarihlerine bakıyoruz, büyük ustaların eserlerini inceliyoruz. Meksikalı insanlar ebruyu çok merak ediyor çünkü büyülü biri sanat" ifadelerini kullandı.

Meksika vatandaşlarına Türk sanatlarının farklı alanlarından da dersler vermeyi planlayan Chavez, "Biz Meksikalılar olarak aslında çok meraklı bir milletiz. O yüzden farklı kültürleri çok merak edip araştırıyoruz. Benim onlarla bilgilerimi paylaşmam çok önemli; bu sayede Türk kültürünü ve sanatını tanıyorlar. Bu sanatları Meksika'da kimse bilmiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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