Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 845 bin 994 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 3 megavatsaat oldu.

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Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 613 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 23 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 845 bin 994 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 3 megavatsaat olarak kayda geçti.

GÜNLÜK ELEKTRİK TÜKETİM BELLİ OLDU

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Üretimde ilk sırada yüzde 26,2 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,1 ile rüzgar santralleri ve yüzde 15,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 562 megavatsaat elektrik ihracatı, 23 bin 572 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

KAYNAK: AA

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