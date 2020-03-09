Türkiye’de ilk defa ilçe bünyesinde Sandıklı’da açıldı

Sandıklı Belediyesi tarafından restore edilen konak, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi kurumuna tahsis edildi.

Sandıklı Belediyesi tarafından restore edilerek İlçe Müftülüğüne tahsis edilen konak binasının açılışına Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can, Tortop Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Müftüsü Mehmet Güler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılan konak Türkiye'de ilk defa ilçe bünyesinde Sandıklı'da çalışmaya başlayan Aile ve Dini Rehberlik Merkezimizi olma özelliğini taşıyor.

Yapılan tören sonrası Sandıklı Belediyesi iştiraki olan termal seralarda üretilen çiçekler, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısı ile törene katılan kadınlara hediye edildi.

Kaynak: İHA