Türkiye’de ilk kez bir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verildi

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Türkiye'de ilk kez bir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi Sistemi Belgesi ile ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesi verildi.

Karabük Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Toplantı Salonunda yapılan törende konuşan Vali Gürel, kurumları iyi yönetmenin, geleceğe hazırlamanın, vatandaşların kurumlara hizmet almak için geldiğinde onların en hızlı şekilde hizmet almasının sağlanması gerektiğini söyledi.

Geçmişte vatandaşın bir kısım hizmeti almakta zorlandığını ifade eden Gürel, "Günümüz Türkiye'sinde bunlar geride kaldı. Kalite, Çevre ve İş sağlığı-Güvenliği Yönetimi Sistemi herkesin önemsediği, kurumlarımızı bu standartlara göre yönlendirmemiz gereken kurallar olarak açık ve seçik önümüzde durmakta. Kurumlarımızı bunlara göre dizayn edeceğiz, belgeleri alabilirsek bizim de dışarıdaki bir göz tarafından da denetlenmemiz sağlanacaktır. Diğer kurumlarımıza örnek olacağını düşünüyorum. İnşallah kısa sürede bu çalışmalar içine girilir. Genelde Türkler olarak biraz rahatız ama hizmet etmekte rahat davranmamak lazım. Hassasiyet içerisinde olmak, empati yaparak vatandaşın en hızlı şekilde hizmeti almasını sağlayacak yöntemleri karşımıza koymak lazım. Vatandaş bir kuruma gittiğinde süreçleri bilmiyorsa, ne zaman hizmetin yapılacağını bilmiyorsa o kurumda sorun var demektir" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu da rehberlik ve denetim kısmında yardım aldıklarını belirtti.

Sadece bir etiket alma düşüncesiyle algı yönetimi ve kurum imaj çalışması yapmadıklarını aktaran Vargeloğlu, şunları kaydetti: "Emek verdik, emek verilerek üretilen bilginin ve belgenin kalıcı olacağına inanıyoruz. İşimiz bu belgeleri almakla bitmiyor. Her yıl denetime tabi tutulacağız. Yeni değişiklikler işlenecek, topyekun uyumluluk sürecinden geçirilecek. Kurumumuz bu üç belgeyi birlikte almıştır. Şu anda ülkemizde bu üç belgeyi birlikte alan ve hepsine sahip hiçbir il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yoktur. Bu belgelerden sadece birine sahip olan ise bir elin parmaklarını geçmemektedir."

Konuşmaların ardından Karabük Valisi Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Berker ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Karabük Yatırım Ofisi Koordinatörü Sakin Eren ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi Sistemi Belgesi ile ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesini İl Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu'na takdim etti.

Törene, Karabük Valisi Fuat Gürel'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Belediye Başka Yardımcısı Seher Berker, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, daire müdürleri, şube müdürleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: İHA