Türkiye’de ilk kez düzenlendi

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) tarafından düzenlenen çalıştaya, ülkemizin her bölgesinden gelen arıcılar, arı ürünleri imalatı yapan firmalar ve akademik çalışmalar gerçekleştiren öğretim elemanları katılım gösterdi.

Arı ürünlerinin sağlıktan kozmetik alana kadar birçok kullanım alanlarının olduğunun vurgulandığı çalıştayda, arı zehrinin önemi anlatıldı. Katma değeri yüksek ürünler arasında yer alan arı zehrinin yurt dışına ihraç edilebilecek dünya pazarında önemli bir yeri olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca ülkemiz genelinde yapılabilen arıcılığın önemli bir istihdam alanı oluşturduğu ve sadece aile ekonomisine değil, ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacağı belirtildi.

Gerçekleştirilen çalışmaların ardından Yığılca'da bulunan Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde, katılımcılara arı zehri alımı uygulamalı olarak gösterildi. Gruplar halinde kovanlardan arı zehri alımı gerçekleştiren katılımcılar, DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Görevlisi Münir Uçak ve DAGEM yetkilileri gözetiminde ar zehri toplaması gerçekleştirdi. Çalıştaya ve eğitimlere katılanlara program sonunda "Arı Zehri Üretim Sertifikası" verildi.

Yurt dışından ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden birçok ilgili paydaşı bir araya getiren "Arı Zehri Çalıştayı ve Sertifikalı Üretim Kursu"; kovandan üretime, kullanılacak cihazlardan pazara kadar tüm aşamaları masaya yatırarak yapılacak çalışmalar ve düzenlenecek yasal yönetmeliklerle arı zehrinin önemli bir alternatif gelir kapısı olması sürecine katkı sağladı.

Kaynak: İHA