Türkiye’de ilk, okul öncesinde bütün servis şoförlerine uyuşturucu testi yapıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde kentte bulunan bütün servis şoförlerine uyuşturucu testi yapıldığını söyledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Türkiye’de ilk, okul öncesinde bütün servis şoförlerine uyuşturucu testi yapıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde kentte bulunan bütün servis şoförlerine uyuşturucu testi yapıldığını söyledi.

Kayseri'de bin 150 okulda eğitimlerini sürdürecek olan 340 bin 251 öğrenci için ilk ders zili çaldı. Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bulunan Hayriye Dabanoğlu İlkokulu'nda da 2023-2024 eğitim öğretim yılı için açılış töreni düzenlendi. Öğrencilerin şiir okuduğu ve folklor ekibinin gösteri yaptığı törende sınıfları ziyaret eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, açıklamalarda bulundu. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Türkiye'de ilk olarak bütün servis şoförlerine uyuşturucu testi yapıldığının altını çizen Çiçek, "Yeni bir okul dönemini Kayseri'de hep beraber açıyoruz. Gerçekten hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz, velilerimiz ve biz heyecanlıyız. Her okul dönemi öğrencilerimizi mutlu bir şekilde sıralarda görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu sene yaşadığımız acı bir depremde Kayseri'nin de etkilenmesine karşılık bu sene eğitim öğretim yılında büyük bir başarı elde ettik. LGS'de ilk yüzde 21 öğrencimiz vardı. İlk binde 16 öğrencimiz vardı. Bu bizim için çok büyük bir başarı. Genel olarak hem LGS hem de YKS'ye baktığımızda hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz yüzümü ak etti. Ancak bu sene hepimizin bildiği gibi çok büyük bir felaket yaşadık. Bu felakette 12 ilimiz ciddi şekilde etkilendi. Kayseri'de etkilendi am çok şükür can kaybımız olmadı. Ancak okullarımızın bir kısmında ağır hasar meydana geldi. Öğretmenlerimiz bu dönemde bile öğrencilerinden ayrılmayarak eğitime devam ettiler ve güzel başarılar elde ettiler. Bu sene hep beraber hem valilik, büyükşehir belediyemiz, STK'larımız el ele vererek başarıyı ve ilimizin sıralamasını birkaç puan daha yukarı çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu sene Türkiye'de belki ilk olarak okul servisleriyle ilgili farklı çalışma başlattık. Öğrencilerimiz taşınırken onları taşıyan araçların güvenli olması bizim birinci önceliğimiz. Bütün okul servislerini uyuşturucu testinden geçirdik. Bunu da üniversitemizle beraber yaptık. Özellikle okul servisleri ve okul güvenliği noktasında okul polisi sayımızı 2 katı artırdık. Okullarımızın etrafında ıssız hiçbir yer bırakmamak adına her yeri kameralar ile donattık" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Bahammeddin Karaköse de, eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Törene, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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