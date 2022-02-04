Türkiye'de infiale neden olmuştu! Samuray kılıcı ile vahşice katledilen Başak Cengiz'in bilir kişi raporunda çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı!​​​​​​​

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Başak Cengiz cinayetine ilişkin hazırlanan ve mahkemeye ulaşan bilirkişi raporundaki detaylar bir kez daha yürekleri dağladı.

Raporun detaylarına ulaşan SABAH'ın haberine göre Cengiz, karşı kaldırımında yürüyen katil zanlısı Boz'un kendisini takip ettiğinden şüphelenerek onun bulunduğu alana doğru dikkatle baktı ve katille göz göze geldi. Yapılan tespite göre katil Can Göktuğ Boz gözüne kestirdiği Başak Cengiz'i çok yakından takip etti.

"Sanığın takip eylemi kamera saatine göre 29 saniye sürdü. Kılıçla vurma eylemine durmadan ve duraksamadan devam ettiği tespit edildi" bu cümle ise rapordaki vahşetin boyutunu anlatan bir diğer cümleydi. Can Göktuğ Boz'un vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.

BAŞAK CENGİZ CİNAYETİNİN ADIM ADIM TOMOGRAFİSİ

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, görüntülerin bilirkişiye gönderilerek geniş ölçekli netleştirme yapılarak grafikli görüntülü çözüm raporu aldırılmasına hükmetti. Raporda adım adım cinayetin nasıl işlendiği anlatıldı.

Rapora göre, Can Göktuğ Boz elinde siyah bir çantayla evinden çıkış yaptı, güvenlik kulübesinden geçerek sokağa çıktı.

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KATİL SÜREKLİ GÖZLEMLEMİŞ, MAKTUL ŞÜPHELENMİŞ

Saatler 18.23'ü gösterdiği sırada Başak Cengiz de sokağa giriş yaptı. Bu sırada katil Boz ise genç kadının bulunduğu tarafa baktı. Karanfil Sokak'ta yürüyen Cengiz, karşı kaldırımında yürüyen Boz'un kendisini takip ettiğinden şüphelenerek durup onun bulunduğu alana doğru baktı. Sanık, maktulün durması ile durakladı. Yani maktul katiliyle göz göze geldi ancak bundan habersizdi.

Başak Cengiz tekrar hareketlenmesiyle Can Göktuğ Boz ise koşarak onun bulunduğu kaldırıma geçti. Cengiz bu sırada telefonuna bakarken Boz da arkasından yürümeye ve yaklaşmaya başladı.

Çantasından kılıcı çıkaran cani çantayı yere attı ve iyice maktule yaklaşmaya başladı.

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Bu esnada dosyanın mağduru olan Kaan Ağca'nın da olay yerine doğru koştuğu sırada sanığın kılıcı kaldırarak baktığı kaydedildi. Daha sonra koşarak uzaklaşan caninin hiçbir şey olmamış gibi elinde kılıçla güvenlik kulübesinin yanından site içine giriş yaptığı ve bu sırada kulübede insanların da olduğu görüldü.

Kare kare, vahşi cinayetin anbean anlatıldığı rapor, "sanığın eylemi kamera saatine göre 29 saniye sürdü. Kılıçla vurma eylemine durmadan ve duraksamadan devam ettiği tespit edildi" cümleleri ile son buldu.

Katil zanlısı Can Göktuğ Boz'un yargılaması devam ediyor...