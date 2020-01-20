Türkiye'de internet neden çöktü? | Google çöktü mü? | Google neden çöktü? | Google erişim sorunu

Türkiye'de internet neden çöktü? Birçok internet kullanıcısı YouTube, Gmail ve Google arama motoru gibi servisleri erişim sorunu nedeniyle kullanamıyor. Türk Telekom'dan yaşanan bu sorunun sebebine ilişkin açıklama yaptı. Peki Türkiye'de internet neden çöktü? Google çöktü mü? Google neden çöktü? Ayrıntılar haberimizde.

TÜRKİYE'DE İNTERNET NEDEN ÇÖKTÜ? 20 OCAK

Türk Telekom, yaşanan internet erişim sorunun, siber saldırıdan kaynaklandığını duyurdu.

Türk Telekom yaptığı açıklamada kullanıcıların bu durumdan etkilenmemesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Türk Telekom açıklamasında şunlar kaydedildi:

"20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği 'siber saldırı' ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır. Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.

Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom'un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız."

Ayrıntılar geliyor..

GOOGLE NEDEN ÇÖKTÜ? 20 OCAK 2020

Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik bir saldırı söz konusu olduğu için Türk Telekom kullanıcıları şu an için Google arama motorunu ve Google servislerini kullanamıyor. İnternette başka sitelerde gezinen bazı kullanıcılar da sitelerin yavaş açılmasından şikayetçi.

GOOGL'A ERİŞİM SAĞLANAMIYOR

Google ve tüm Google servisleri kullanılamıyor. Youtube, Google Drive, Gmail vb. tüm servislere erişim sağlanamıyor.

Google servislerinde bir sıkıntı var, Yandex'e ise sorunsuz girilebiliyor.