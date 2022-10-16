Türkiye'de kaç tane maden kazası oldu, kaç kişi öldü?

Maden kazaları tüm dünyada olduğu gibi zaman zaman ülkemizde de yaşanıyor ve yaşamını bu zor meslekten idame etmek için yerin yüzlerce altına inerek çalışmak zorunda kalıyor, bu zor şartlarda yapılan hayat mücadelesine zaman zaman göçük altında kalarak hayatlarını kaybediyor. En son 14 Ekim 2022 tarihinde Bartın Amasra'da saat 18:15 sırasında meydana gelen maden grizu patlamasında 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Kurtarılan 58 vatandaşlarımızdan 6 kişi İstanbul'da 5 kişi Bartın'da tedavi altına alınmıştı. Yaşanan bu elim maden kazasından sonra akıllara Türkiye'de bundan önce, bu tarihe kadar kaç tane maden ocağı kazası meydana gelmiş, kaç kişi hayatını kaybetmiş?

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Türkiye’de bu son kazadan öncede birçok maden kazası ve patlamaları meydana gelmişti. 1941 yılından bu yana maden ocaklarındaki kazalardan 3 bine yakın insan ölürken 100 binden fazla insan da yaralandı. Madenlerde yaşanan kazaların başlıca nedenleri arasında ise grizu patlaması, yangın ve göçük yer alıyor. Peki, Türkiye’de kaç tane maden patlaması yaşandı? İşte, 1983’ten bu yana maden kazaları ölenlerin sayısı. Detaylar haberimizde.

Türkiye’de meydana gelen maden kazaları! Türkiye’de kaç tane maden patlaması yaşandı? Maden patlaması olan iller ve ölenler listesi…

Türkiye, en son dün saat 18:15 sıralarında Bartın’da meydana gelen 41 işçinin öldüğü maden grizu patlaması ile sarsıldı. Maden kazaları ülkemizde başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde yaşanıyor. Türkiye’de maden ocağı kazalarının en çok görüldüğü yer ise Zonguldak olarak karşımıza çıkıyor. Birçok maden kazasının yaşandığı ülkemizde, Cumhuriyet tarihinden beri en büyük maden kazası ise 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde yaşandı ve 301 işçi hayatını kaybetti. Peki, Türkiye’den meydana gelen maden kazaları neler? İşte, bu zamana kadar yaşanan maden patlaması veya kazaları ile ölüm sayısı…

TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN MADEN KAZALARI

Armutçuk Grizu Faciası (1983)

Tarih 7 Mart 1983’ü gösterdiğinde Zonguldak’ın Armutçuk beldesinde bulunan taş kömürü ocağında grizu patlaması yaşandı. Bu patlamada 103 işçi hayatını kaybetti.

Amasya Grizu Faciası (1990)

7 Şubat 1990 tarihinde Amasya’da yer alan Yeni Çeltik Kömür İşletmesi’ne ait maden ocağında grizu patlaması yaşandı. Kazada 3 işçi yanarak öldü, 65 işçi ise göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Kozlu Grizu Faciası (1992)

3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yer alan taş kömürü ocağında zincirleme patlamalar meydana geldi. Kazada 263 maden işçisi hayatını kaybetti. Bu kaza, 2014 yılındaki Soma maden kazasına kadar Türkiye’nin en büyük maden kazası olarak kaldı.

Yozgat Grizu Faciası (1995)

26 Mart 1995 tarihinde Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Matsan Madencilik Şirketi’ne ait maden ocağında grizu patlaması yaşandı. Kazada 38 işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Karaman Grizu Faciası (2003)

22 Kasım 2003 tarihinde Karaman’ı Ermenek ilçesinde, özel bir firmanın işlettiği maden ocağında grizu patlaması yaşandı. Kazada 10 işçi hayatını kaybetti. İşçilerin cesetleri günler sonra çıkarılabildi.

Kastamonu Yangın Faciası (2004)

8 Eylül 2004 tarihinde Kastamonu’nun Küre ilçesindeki yer altı bakır ocağında, cevherin nakledildiği 150 m uzunluğundaki bandın alev alması sonucu yangın oluştu.

Yangın sonucu oluşan karbonmonoksit ve diğer zehirli gazların etkisiyle birlikte birisi maden mühendisi olmak üzere toplam 19 işçi hayatını kaybetti.

Bursa Grizu Faciası (2009)

10 Aralık 2009 tarihinde Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki maden ocağında grizu patlaması oldu. Kazada19 işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

2010 YILINDA 3 MADEN KAZASI MEYDANA GELDİ

Odaköy Maden Kazası

23 Şubat 2010 tarihinde Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy’de, grizu patlaması yaşandı. Madende çalışan 47 işçiden 17’si öldü 30’u ise yaralandı.

Karadon Maden Kazası

17 Mayıs 2010 tarihinde Zonguldak'ta, Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi'ne ait olan kömür madeninde grizu patlaması yaşandı. Kazada oluşan göçüklerde 30 kişi hayatını kaybetti.

Küçükdoğanca Maden Kazası

7 Temmuz 2010 tarihinde Edirne’ni Keşan ilçesine bağlı Küçükdoğanca mahallesindeki madende yangın meydana geldi. Yangında oluşan göçükte 3 kişi öldü.

2010 yılında maden kazalarında 50 kişi hayatını kaybetmiştir.

2013 YILINDA İKİ MADEN KAZASI YAŞANDI

Zonguldak Metan Gazı Patlaması

8 Ocak 2013 tarihibde Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait kömür ocağında metan gazı patladı. Kazanın yol açtığı göçükte 8 işçi hayatını kaybetti. Aynı tesiste daha önce 1992 yılında da kaza olmuştu.

Manisa Soma Faciası

18 Ocak 2013 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde yer alan bir maden ocağında 1 kişi, demir ayakların düşmesi ve iki demirin arasında kalması sonucu hayatını kaybetti.

2013 yılında maden kazalarında toplam 9 kişi hayatını kaybetmiştir.

2014 EN ÇOK MADEN KAZASININ YAŞANDIĞI YIL OLDU

Manisa Soma Faciası

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde bir maden ocağında yangın çıktı. Yangın sonucunda 301 işçi hayatını kaybederken, en az 88 işçi de yaralandı. Bu kaza, Türkiye’nin en çok can kaybıyla sonuçlandığı iş ve maden kazası olarak kayıtlara geçti.

Kahramanmaraş Maden Kazası

1 Haziran 2014 tarihinde Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir maden ocağında kömür kırma makinesinin başına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Şırnak Maden Faciası

11 Haziran 2014 tarihinde Şırnak’ın Kemerli mahallesinde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Kazada 2’si çocuk olmak üzere 3 işçi hayatını kaybetti.

Şırnak Maden Kazası

Yine Şırnak’ta 18 Haziran 2014 tarihinde Dağkonak mahallesinde bir maden ocağında göçük oldu. Bu kazada ise 1 işçi öldü.

Karaman Su Baskını

28 Ekim 2014 tarihinde Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı olan Pamuklu mahallesi yakınlarındaki bir kömür madenini su bastı. Kazada 18 işçi mahsur kalarak hayatını kaybetti.

Bartın Göçük Faciası

1 Kasım 2014 tarihinde Bartın’ın Amasra ilçesinde bir maden ocağında göçük yaşandı. Kazada 2 Çinli işçi hayatını kaybederken, 1 Çinli işçi ise yaralandı. Aynı gün Zonguldak’ın Gelik beldesinde 1 kişi, ruhsatsız işletilen kömür ocağında vagon çarpması sonucu öldü.

Elazığ Maden Kazası

6 Kasım 2014 tarihine Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde yer alan bir maden ocağında 1 işçi, düşen kaya parçasının altında kalarak öldü, 1 işçi ise yaralandı.

Bingöl Maden Kazası

19 Kasım 2014 tarihinde Bingöl’ün Genç ilçesindeki bir maden ocağında 1 işçi, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı.

2014 yılında maden kazalarında toplam 328 işçi hayatını kaybetti.

2015 YILINDA 6 MADEN KAZASI YAŞANDI

Sivas Maden Kazası

21 Ocak 2015'te Sivas’ın Gemerek ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

Muğla Maden Kazası

7 Şubat 2015 tarihinde Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir maden ocağında, yerinden sökülen kaya parçasının altında kalan 1 işçi öldü.

Zonguldak Maden Kazası

10 Mart 2015 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde bir maden ocağında göçük oluştu. Kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı.

Amasya Maden Kazası

8 Haziran 2015 tarihinde Amasya’nın Suluova ilçesinde bir maden ocağında göçük oluştu. Kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı.

Muğla Maden Kazası

21 Temmuz 2015 tarihinde Muğla’nın Milas ilçesinde bir maden ocağında direk devrildi. Kaza sonucu 1 işçi direğin altında kalarak öldü.

Ankara Maden Kazası

27 Temmuz 2015 tarihinde Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan bir maden ocağında malzeme taşıyan vagonun çarpması sonucu 1 işçi öldü.

2015’da meydana gelen maden kazalarında 6 işçi hayatını kaybetti.

Şirvan Maden Kazası (2016)

17 Kasım 2016 tarihinde Siirt’in Şirvan ilçesindeki Madenköy yakınlarındaki bir bakır madeninde meydana gelen kazada 16 işçi öldü.

2019 YILINDA 2 MADEN KAZASI YAŞANDI

Manisa Maden Kazası

12 Ocak 2019 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda 1 işçi hayatını kaybetti 1 işçi yaralandı.

Amasya Maden Kazası

27Ocak 2019 tarihindeAmasya’daki Yeniçeltek İşletmesi’nde meydana gelen bir kaza sonucu göçük meydana geldi, enkazın altında kalan 3 işçi kurtarıldı.

2021

Nesko Maden’in Şebinkarahisar Maden İşletmesi’ndeki atık havuzunun patlaması sonucu çevre felaketi meydana geldi fakat bir can kaybı yaşanmadı.

BARTIN AMASRA MADEN PATLAMASI (2022)

Ekim 2022 tarihinde saat 18:15 sıralarında grizu patlaması yaşandı. Kazada 41 işçi hayatını kaybetti. Mahsur kalan işçilerin kurtarılma çalışmaları devam ediyor. Kurtarılan 58 işçiden 6’sı İstanbul’da, 5’i ise Bartın’da tedavi altına alındı.