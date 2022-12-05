Türkiye’de kadın profesör oranında AB ülkelerini geride bıraktı

Üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Küresel Dünyada Kadın Kongresinde, kadınların dünyada yaşadığı ve karşılaştığı sorunlar bilim insanlarınca ele alındı. Kadın profesör oranlarına baktığımız zaman Türkiye'de bu oran yüzde 32 iken Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 20,8

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Türkiye’de kadın profesör oranında AB ülkelerini geride bıraktı

Üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Küresel Dünyada Kadın Kongresinde, kadınların dünyada yaşadığı ve karşılaştığı sorunlar bilim insanlarınca ele alındı. Kadınların akademik camiaya katılımını değerlendiren Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, "Kadın profesör oranımız oldukça iyi. Ancak kadın rektör sayımız çok az" değerlendirmesinde bulundu.

KADIN PROFESÖR ORANIMIZ OLDUKÇA İYİ

Uluslararası Küresel Dünyada Kadın Kongresi, 01-02-03 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul Topkapı Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOPKAPI WOMEN) tarafından üçüncü kez İstanbul'da düzenlendi.

Kazlıçeşme Yerleşkesinde düzenlenen kongre çerçevesinde XXI. Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İş Birliği, Destek ve İletişim Grubu Çalıştayı da gerçekleştirildi. Kongrede açılış konuşmalarını Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Banu Dalaman, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman yaptı. Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu ise "2023'e Doğru Akademide Kadın: Geleceğe Bakış" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Kadın Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Esin Koç da yine tarihteki önemli kadın fotoğrafçıları anlatan sunumunu gerçekleştirdi.

Kadınların küresel dünyada yaşanan sorun ve süreçlere dair çözüm bulma çabalarına tam olarak katılmasına yönelik hazırlanan bildiriler yüz yüze ve online oturumlarda sunuldu. Bilim insanları ayrıca "kadın" ve "küresel sorunlar" konularındaki çalışmalarının, bakış açılarının ve tartışmalarının disiplinlerarası ve uluslararası karşılaştırmalarını yaptı.

'KADIN'A DAİR TÜM SORUNLAR ELE ALINDI

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Banu Dalaman konuşmasında, "Kadınların yaşadığı sorunlar, küresel sorunlarla bir arada ele aldığımız bir unsur haline geldi. Bizler de "kadın" konusunu diğer kritik alanlarla birlikte tartışmak için bir araya geldik. Bunlar; kadın ve yoksulluk, eğitime eşit olmayan erişim, sağlık hizmetlerine eşit olmayan erişim, kadınların ilerlemesine teşvik noktasında yetersiz mekanizmalar, kız çocuklarına karşı ayrımcılık ve hak ihlali, kadınların siyasi katlımı ve liderliği, iş dünyasında kadın, toplumsal cinsiyet ve adalet, cinsel saldırı ve tacizin önlenmesi vb. konulardır. Elbette daha fazla başlığımız var" dedi.

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AKADEMİK ALANDA TÜRKİYE'NİN AB VE ABD'DEN EKSİĞİ YOK

Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu ise konuşmasında, "Türkiye'de kadın öğretim üyesi oranı yüzde 40 iken Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 41,3, ABD'de ise yüzde 42,5. Kadın profesör oranlarına baktığımız zaman Türkiye'de bu oran yüzde 32 iken Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 20,8, ABD'de ise yüzde 32,5. Dolayısı ile akademik camiaya bakıldığında kadınlarımız Avrupa Birliği ve ABD baz alındığında iyi noktadalar. Ama ne yazık ki; 200'den fazla üniversitemizde kadın rektör sayısı dönem dönem değişmekle birlikte en fazla 13-14'e ulaşabilmektedir. Daha fazla kadının akademik camiada yönetici ve karar veren pozisyona gelmesi gerekiyor. Ayrıca Türkiye yüzde 17'lik dilimle 27 AB üyesi ve 19 asosiye ülke arasında yükseköğretim mezunu kadınların işsizlik oranının en yüksek olduğu ülke konumunda... AB ortalaması ise yüzde 3,2 olarak dikkat çekiyor" dedi.

ÇALIŞTAYA ÇOK SAYIDA ÜNİVERSİTE KATILIM SAĞLADI

Kongrenin ikinci gününde gerçekleştirilen XXI. Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İş Birliği, Destek ve İletişim Grubu Çalıştayına çok sayıda ulusal ve uluslararası üniversite temsilcileri katıldı.

Çalıştayda Prof. Dr. Gülriz Uygur, Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneğinden Cemre Baytok, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfından Leyla Soydinç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Bürosundan Betül Tuğcu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Jandarma Teğmen Büşra Nur Akkaya konuşmacı olarak katılım sağladı.

"SEN KİMSİN, BEN KİMİM?" ÖĞRENCİ SERGİSİ AÇILDI

Kongre çerçevesinde İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerince "kadın" başlığında hazırlanan eserler "Sen Kimsin?, Ben Kimim?" başlıklı sergide, Topkapı Sergi Salonunda davetlilere sunuldu.

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