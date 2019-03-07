Türkiye'de kadın üst düzey yöneticilerin oranı yüzde 12

Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları" zirvesinde konuşan İstanbul Kent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, kadınların en az erkekler kadar ülke ekonomisine ve gelişimine katkı sağladığına dikkat çekerek, " Türkiye'de kadın yöneticilerin oranı yüzde 12, kadın Üst Düzey Yönetici (CEO) oranı ise yüzde 2. Bu oran her geçen gün artıyor" dedi.

Zirvenin açılış konuşmasını KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar yaptı. Bayraktar, "Kadınlar Günü; kadını çiçeğe, böceğe benzetme; kadını öve öve bitirememe günü değildir. Kadın hatalarıyla ve sevaplarıyla insandır. Kadın sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir toplumun bel kemiğidir" dedi.

Oturumlarda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sanatçı Ajda Pekkan ve oyuncu Hülya Koçyiğit ve Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanıve İstanbul Kent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof.Dr.Zehra Neşe Kavak'ta konuşma yaptı.

"KADIN CEO ORANI YÜZDE 2"

Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, "Türkiye geneline baktığımızda, kadın üst düzey yöneticilerin oranı yüzde 12, kadın CEO oranı ise yüzde 2. Bu oranı arttırmak için daha fazla çalışmalıyız, üretimin içinde olmalıyız ki güçlü kadınları ve genel olarak kadınları yönetici pozisyonunda ülke ekonomisine ve gelişimine katkı sağlayacak konumda görelim.Aynı zamanda anne de olan başarılı üst düzey yönetici kadınları huzurunuzda tebrik etmek istiyorum. Annelik en özverili ve en özel meslek bana kalırsa. Son yıllarda kadınları çalışma hayatında görmek için devlet desteğini de göz ardı edemeyiz.

Dünya çapında yapılan araştırma sonuçlarına göre, dünya genelinde orta kademe yöneticilerin yüzde 35'i kadınlardan oluşurken Türkiye özelinde orta kademe yönetici oranıysa yıllar içinde artarak yüzde 20'lere ulaşmış bulunuyor" diye konuştu

"ASLA PES ETME"

Kadın yönetici olarak başarıya etki eden en önemli faktörün kendine güvenmek ve öne çıkma cesareti olduğunu söyleyen Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, "Yapılan araştırmalar, yönetiminde daha fazla kadının yer aldığı şirketlerin daha başarılı, daha karlı olduğunu ortaya koyuyor. Bu, bizim farklılığımızın yaratmış olduğu bir sonuç. Kadınlar erkeklere kıyasla daha disiplinli, özverili, titiz ve girişken. Türkiye'de tüm sektörler arasında yapılan insan kaynakları araştırmaları, kadınların yönetici düzeyinde, en çok sağlık sektöründe işe başladığını ve genel olarak çok başarılı olduklarını, kariyerlerinde güçlü adımlarla ilerlediklerini gösteriyor.Kadınların en çok istihdam edildiği sektörlerin başını da sağlık sektörü çekiyor. Sağlık sektöründe çalışanların yüzde 78'ini kadınlar oluşturuyor. Oldukça yüksek bir oran bu.Onlarla her gün birlikte çalışan bir meslektaşları olarak söyleyebilirim ki kadınlarla çalışmak hayatı kolaylaştırıyor. Churchill'e ait bir söz vardır. Benim de sıklıkla kullandığım, hayat felsefemin temelini oluşturan bir sözdür bu: Asla asla pes etme! Önümüz açık. Hayat, yeni hikayeler için bizleri bekliyor" ifadelerini kullandı.

DHA