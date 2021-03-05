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  3. Türkiye'de kadınların yaşam süresi erkeklerden 5 yıl fazla

Türkiye'de kadınların yaşam süresi erkeklerden 5 yıl fazla

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "İstatistiklerle Kadın 2020" araştırmasında açıkladığı verilere göre Türkiye'de kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor.

Türkiye'de kadınların yaşam süresi erkeklerden 5 yıl fazla 118

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Kadın 2020" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.