Türkiye'de Korece öğretilecek mi 2021? Hangi okullarda Korece öğretilecek? Okullarda Korece ne zaman başlıyor?

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği görevine atanan Won Ik Lee Milli Eğitim Bakanlığına ziyarette bulundu. Won Ik Lee'yi Bakan Ziya Selçuk karşıladı.

Selçuk açıklamasında, 'Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği görevine atanan Sayın Won Ik Lee Bakanlığımızı ziyaret etti. Korece ve Türkçenin ülkelerimizde öğretilmesine yönelik çalışmaları da kapsayan eğitim işbirliklerimizi ele aldık. Bu vesileyle kendilerine tekrar başarılar diliyorum' dedi.

TÜRKİYE'DE KORECE ÖĞRETİLECEK Mİ?

Türkiye'de Korece, Kore'de ise Türkçe öğretilecek. Ziya Selçuk'un Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım öğrencileri heyecanlandırdı. Bakan Selçuk paylaşımında Büyükelçi Won Ik Lee ile görüşmesinde Korece ve Türkçenin iki ülkede de öğretilmesine yönelik çalışmaları kapsayan eğitim işbirliklerinin masaya yatırıldığını belirtti.

HANGİ OKULLARDA KORECE ÖĞRETİLECEK?

Türkiye'de Korece dili Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretilmeye başlanacak. Korece dilinin lise öğrencilerine öğretileceği öngörülüyor.

OKULLARDA KORECE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ancak derslerin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Ziya Selçuk'un önümüzdeki günlerde detayları paylaşması bekleniyor.

OKULLARDA ÖĞRETİLEN YABANCI DİLLER

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, "Okullarda hangi dillerin zorunlu yabancı dil olarak okutulacağı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. Bakanlar Kurulu Kararı 9 dil belirledi ve Arapça da bunlardan biri. Birilerinin Arapça'ya alerjisi var. Japonca, İngilizce, Almanca, Çince, Rusça... Bu diller daha da arttırılabilir. Şu anda aileler ve öğrencilerimiz çoğunlukla İngilizce'yi seçiyorlar" denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda öğretilebilecek yabancı dillere yenilerini ekledi.

Buna göre, okullarda Farsça, Korece, Urduca, Bulgarca ve Ukraynaca dillerinin eğitim ve öğretiminin yapılması kararlaştırıldı.

Üniversite sınavı başvuruları başladı: 2021 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı!