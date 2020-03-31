Türkiye’de korona virüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 214 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle Türkiye'de vefat edenlerin sayısının 214'e yükseldiğini belirterek, "Toplam vaka sayısı 13 bin 531, iyileşen hasta sayısı 243 oldu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün virüs nedeniyle 46 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, toplam test sayısının 92 bin 403, toplam vaka sayısının 13 bin 531, vefat sayısının 214, yoğun bakım hasta sayısının 847, entübe hasta sayısının 622, iyileşen hasta sayısının 243, bugünkü test sayısının 15 bin 422, bugünkü vaka sayısının 2 bin 704 ve bugünkü vefat sayısının 46 olduğunu bildirdi.

Kaynak: İHA