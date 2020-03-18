Türkiye’de koronavirüsten kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu gece sizi üzen bir haberi aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun sağlık bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüs ile mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın takip eden kişilerdenim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında koronavirüse ilişkin güncel bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Koca, alınan tedbirlerle Türkiye'nin virüse 90 gün direndiğini hatırlattı. Koronavirüsü bir pandemi senaryosunu ön görerek değerlendirdiklerini belirten Koca, "Nitekim çok geçmeden konu bu şekilde tanımlandı. İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünya ile yoğun ilişkileri olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı" diye konuştu.

7 gün önce yine geç saatlerdeki basın toplantısında kamuoyuna ilk vakayı bildirdiğini vurgulayan Koca, "Koronavirüs hakkındaki araştırmalar bugün bize çok şey öğretmiş durumda. Virüs özellikle solunum yolu üzerinden bulaşıyor. Temas virüse aradığı fırsatı sunuyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar. Araştırmaların kesin olarak ortaya koyduğu bir gerçek ise virüsün farklı yaş grubu üzerindeki etkisi. Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor fakat bu grupta hastalık tablosu nadiren görülüyor. Ölüme neredeyse rastlanmıyor. Yetişkin yaş gruplarında sonuç; yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın en ağır seyrettiği kişiler direnci düşük ve başka hastalığı olan kişilerdir. Yaşlılar yüksek risk grubundadır. Kronik hastalığı olan, vücut direnci zayıf yaşlılarımız çok dikkatli olmalıdır" şeklinde konuştu.

Bu gece herkesi üzen bir haberi aynı üzüntüyü hissederek paylaşacağını dile getiren Koca, "Bu cümleyi bu toplumun sağlık bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüs ile mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın takip eden kişilerdenim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin üzüntüsü hepimizin üzüntüsüdür" ifadelerini kullandı.

Bu hastalığa karşı set çekmenin yolunun tedbir almak olduğunun altını çizen Koca, "Avrupa ülkelerine sınırlarımızı kapattık, riskleri önlüyoruz. Umreden ve Avrupa ülkelerinden dönüş ise devam etti. Bu şekilde giriş yapanlar kontrolden geçti ve geçiriliyor. Önceden tanı konan hastalarımızın temas çevresini incelemeden geçiriyoruz. Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşme ile sonuçlanıyor. Bunun için gerekli destek tedavisini veriyoruz. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Bu günler böyle devam etmeyecek. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim bir buçuk iki ay direnelim" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA