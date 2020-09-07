Türkiye'nin koronavirüsün merkezi orta ve doğu Anadolu oldu!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılara ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tedbirlere uyum azalınca ülkemizde vaka sayıları artış gösterdi. Şu an koronavirüs salgınının Türkiye'deki merkezi Orta ve Batı Anadolu oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin "Gençlere ve çocuklara bir şey olmaz" diyenler bu acı gerçekle kısa sürede yüzleşti. Koronavirüs nedeniyle Ağustos sonuna kadar 15 yaşından küçük 12 çocuk öldü.

Veriler Sağlık Bakanlığının 24 ile 30 Ağustos'u içeren haftalık durum raporundan. Buna göre son bir haftada 700 binden fazla test yapıldı. Bu testlerde geçen haftaya oranla yüzde 15 artış ile toplam bin 357 yeni vaka tespit edildi. Ölüm sayısı da geçen haftaya göre yaklaşık yüzde 40 arttı. Ağustos'un son haftasında 205 kişi koronavirüs ile mücadelesinde hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜSÜN TÜRKİYE'DEKİ MERKEZİ ORTA VE BATI ANADOLU OLDU

Koronavirüs salgınının coğrafi tablosunda merkezin değiştiği görüldü. Salgının ilk günlerinde en çok vaka İstanbul'da görülürken İç Anadolu megakenti neredeyse 4'e katladı. Yüz bin kişi başına düşen vaka sayısı listesinin başında yüzde 32,1 ile Orta Anadolu yer alıyor. Başkent Ankara'nın da içinde bulunduğu Batı Anadolu'da ise bu oran yüzde 28. Doğu Anadolu'da da vaka sayısı yüzde 21 seviyesinde.

KORONAVİRÜS GENÇ - YAŞLI AYIRT ETMİYOR

Salgının başındaki en büyük yanılgılardan biri de "virüs çocuk ve gençlere bulaşmıyor" algısıydı. Veriler bir kez daha bunun doğru olmadığını ortaya koydu.

Salgının başından bu yana en çok 15-24 yaş grubu ile 65 yaş üstünün hastalığa yakalandığı görüldü. 15 yaşından küçük 12 çocuk, 15-24 yaş aralığında 10 genç ve 25-49 yaş aralığında da 397 yetişkin vefat etti.