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Türkiye'de kredi kartı dönemi! Kart harcamalarında rekor artış!

Türkiye'de vatandaşlar çoğu harcamalarını kredi kartlarıyla yapıyor. Alınan bilgilere göre kredi kartı harcamalarındaki artış rekor kırdı.

Türkiye'de kredi kartı dönemi! Kart harcamalarında rekor artış!

Son zamanlarda gelen zamların ardı arkası gelmiyor. Vatandaşlar, yapılan zamlara, harcamalarını kredi kartıyla yaparak çözüme kavuşturmaya çalışıyor. Dünya Gazetesi, Şebnem Turhan'ın haberinde yer alan bilgilere göre, Türkiye'de yapılan kredi kartı harcamaları rekor kırdı.

Türkiye'de kredi kartı dönemi! Kart harcamalarında rekor artış!

KREDİ KARTI HARCAMALARI REKOR KIRDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 20 Mayıs haftası itibariyle kredi kartı harcamaları 64 milyar 59 milyon 742 bin lirayla yeni bir rekor kırarken geçen yıla göre değişim yüzde 119,2 oldu. Artış enflasyondan arındırıldığında ise bir yılda yüzde 29,25’lik yükseliş görüldü.

Türkiye'de kredi kartı dönemi! Kart harcamalarında rekor artış!

Reel olarak en fazla artış ise küresel emtia fiyatları ile vergi ayarlamalarına en çok maruz kalan harcama kalemlerinde yaşandı. Üst üste zam gören benzin, alkol ve bununla bağlantılı sektörlerde bir yılda reel olarak harcamalardaki artış iki katını aştı.

Türkiye'de kredi kartı dönemi! Kart harcamalarında rekor artış!

BİREYSEL KART KULLANIMI ÖNE ÇIKIYOR

Merkez Bankası da Finansal İstikrar Raporu’nda hanehalklarının yükümlülüklerdeki büyümede bireysel kredi kartı kullanımı öne çıktığını belirtirken 6 aylık yıllıklandırılmış kredi kartı yükümlülüklerinin yüzde 54,3 yükseldiğini ortaya koydu.

Türkiye'de kredi kartı dönemi! Kart harcamalarında rekor artış!

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