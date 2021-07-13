Türkiye'de kuraklık alarmı! Aşırı sıcaklar tahıl ambarlarını vurdu

Günlerdir etkili olan kavurucu sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Müdürlüğü tarafından son yapılan değerlendirmelerde, sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi. Aşırı sıcaklıklar tarım üzerinde olumsuz etkilerini sürdürüyor. Bir yıldır süren kuraklık, Konya havzasında buğday hasadını olumsuz etkiledi. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye genelinde buğday krizi yaşanabileceği vurgulanıyor.

UZMANLAR ZAM YAŞANABİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR

Gelecek süreçte yaşanabilecek buğday krizine dikkat çeken uzmanlar, bu durumun fiyatlara yansımasının da muhtemel olduğu görüşünde. Yaşanan buğday sorununun un, ekmek ve et fiyatlarına yansıma bekleniyor. Konya Havzası’ndaki hububat ürünleri ile çiftçileri olumsuz etkileyen kuraklıklar, Türkiye’nin en kurak bölgesi sayılan Karapınar’da Temmuz ayı itibarıyla başlayan buğday hasadında yüzde 30’dan fazla kayıp ortaya çıkardı.

YERALTI SULARI GÜNDEN DÜNE AZALIYOR

Bölgeye yeterli yağmurların düşmemesi nedeniyle yeraltı su kaynakları tarımsal sulama için kullanılırken, bu kaynaklar günden güne azalıyor. 5 yıl öncesine kadar 50 metre derinden yeraltı suyu çıkartılmasına karşın, bu mesafe kuraklık ve aşırı tüketim nedeniyle 150 metrenin üzerine çıktı. Kaynakların tükenmesi ise Türkiye genelinde buğday krizine neden olabilir.

"SON 10 YILIN EN KURAK DÖNEMİ"

100 bin dekarlık geniş arazide hububat hasadı yapılamadığını dile getiren Karapınar Ziraat Odası Genel Sekreteri Nadi Özdil, "Yıllık 20 milyon ton buğday üretim kapasitemiz varken, kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı nedenlerden kapasite 15 milyona ton seviyesine gerileyecek gözüküyor. Konya ve Karapınar’da obrukların sayısı artıyor. Son 10 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Buğdayda ülke olarak ciddi kaybımız olacak” diye konuştu.

"YÜZDE 80 VERİM KAYBI YAŞANIYOR"

Karapınar Merkez Sulama Kooperatifi Müdürü Necmettin Ocakçı aşırı sıcakların etkilerini değerlendirdi. Tarımda yaşanan kuraklık nedeniyle yeraltı sularının azaldığına dikkat çeken Ocakçı, "Ekinler yeterince büyüyemiyor. Kıraç dediğimiz arazilerde neredeyse yüzde 80 verim kaybı yaşanıyor. Türkiye’nin tahıl ambarları boş kalacak” dedi. Ocakçı, Mavi Tünel Projesi’nin mutlaka hayata geçmesi gerektiğini söyleyerek "Konya’nın içme suyu ve yeraltı suyunu desteklemek amacıyla Göksu’dan Konya ovası Hotamış havzasına depolanan projede 2015’de ilk su bırakıldı ama deponun suyu taşıyamaması nedeni ile su tekrar verilmedi. Bu proje faaliyete geçerse su seviyemiz yükselecektir. Dış havzalardan ve göletlerden de bir an önce kapalı borularla suyun Konya havzasına getirilmesi şart" ifadelerini kullandı.