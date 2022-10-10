Türkiye'de leopar görüldü! Bakanlık paylaştı, o anlar fotokapanlara yansıdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Anadolu Leoparı'nın fotokapanlara yansıdığı görüntülerini Twitter'da paylaşarak duyurdu. Bakanlığın paylaştığı video, sosyal medyada gündem oldu.

BAKANLIK O GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Bakanlık, fotokapanlara yansıyan görüntüleri şu ifadeleri kullanarak paylaştı: "Ülkemizde varlığı kanıtlanan Anadolu Leoparı’nı bir kez daha görüntüledik. Neslin artsın çoğalsın, bu topraklarda hep var olasın Anadolu Leoparı’nı izlemeye devam edeceğiz."

TÜRKİYE'DE BİR KAÇ LEOPARIN VAR OLDUĞU BİLİNİYOR

Araştırmalara göre, Türkiye'de bir kaç Anadolu Leoparı'nın yaşadığı biliniyor. Leopar alttürleri arasında en yoğun nüfusa sahip Afrika ve Hindistan alttürlerini bile doğada gözlemlemek çok zor. Hindistan da şehir içinde bile fark edilmeden yaşayan leoparlar olduğu biliniyor. Leopar doğada çok iyi kamufle olan ve insanlardan çekinen ve uzak duran bir tür.

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