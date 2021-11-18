Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Boğazı kesilerek öldürülen Neslihan Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Neslihan Kaya cinayetiHasan Can Kaya'yı tutabilene aşk olsun! TikTok hesabı olmamasına rağmen videoları 1 milyar izlenmeyi geçti!Tüfekle vurularak öldürülen Hüseyin Yüksel kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Müge Anlı Hüseyin Yüksel cinayeti!Konya Kağıt halka arz ne zaman? Konya Kağıt halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz koduTürkiye'de milyonlarca kişi kullanmıştı! Bilim Kurulu Üyesi Serap Yavuz Şimşek Favipiravir ilacı hakkında gerçeği açıkladı: Maalesef etkisiz çıktıNusret'in başı beladan kurtulmuyor! Bu kez de "Kısa etek giymemi istedi" diyen iki eski çalışanı dava açtı!Asgari ücret zammı için ağır basan zam oranı belli oldu! Uzman isim asgari ücretin yeni tutarını kalem kalem açıkladıSivri dilini bu defa Fahriye Evcen'e değdirdi! Tuğba Ekinci'den olay olan "uluma" sahnesine kinayeli tepki!Son dakika! Haftanın hakem listesi açıklandı! Derbinin hakemi belli oldu!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Türkiye'de milyonlarca kişi kullanmıştı! Bilim Kurulu Üyesi Serap Yavuz Şimşek Favipiravir ilacı hakkında gerçeği açıkladı: Maalesef etkisiz çıktı

Türkiye'de milyonlarca kişi kullanmıştı! Bilim Kurulu Üyesi Serap Yavuz Şimşek Favipiravir ilacı hakkında gerçeği açıkladı: Maalesef etkisiz çıktı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek, Türkiye'de de koronavirüs salgını tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının etkisiz olduğunu açıkladı.

Türkiye'de milyonlarca kişi kullanmıştı! Bilim Kurulu Üyesi Serap Yavuz Şimşek Favipiravir ilacı hakkında gerçeği açıkladı: Maalesef etkisiz çıktı

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı kullanılan Favipiravir ilacı hakkında PRESECO tarafından yapılan açıklama sonuçlandı.  Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneğinin (KLİMİK) internet sitesinde araştırmaya ilişkin veriler yayımlandı.

Söz konusu veriler hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek," Uzun süredir sonuçları beklenen bir çalışmaydı, favipiravir maalesef etkisiz çıktı. Bir diğer önemli çalışma olan Principles'ın da kısa süre sonra sonuçları açıklanacak." ifadelerini kullandı.

 

KLİMİK'te yer alan haberi okumak için tıklayınız.

Türkiye'de milyonlarca kişi kullanmıştı! Bilim Kurulu Üyesi Serap Yavuz Şimşek Favipiravir ilacı hakkında gerçeği açıkladı: Maalesef etkisiz çıktı

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan söz konusu paylaşıma vatandaşlar tepki gösterdi. Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

- Hangi yüzle insan içine çıkabiliyorsunuz? Hiç bir bilimsel dayanağı olmadan 8+8 vererek insanları zehirlediniz!.. Sadece Türkiye'de yapıldı bu uygulama... Gel de güven Türk doktorlarına, hey gidi Atatürk...

- Bu ilacı zamanında temaslı hastalara da leblebi gibi 16 tane dağıttılar insanlar içti yan etkilerinden hastaneye geldi hastalığı kötüleşti oradan da çıkamadı. Pardon denediniz hiçbiriniz. Özür dilemediniz.

Türkiye'de milyonlarca kişi kullanmıştı! Bilim Kurulu Üyesi Serap Yavuz Şimşek Favipiravir ilacı hakkında gerçeği açıkladı: Maalesef etkisiz çıktı

- Kusura bakmayın, bunu aylardır dile getiren, yapılan yanlışı sizlere anlatmaya çalışan doktorları linç etiniz. Her geçen gün o insanların dedikleri teker teker ortaya çıkıyor.  Faydasını bırakın 8'er 8'er verilen ilacın kullananlara verdiği zarar, bunun hesabını kim verecek.

- Türkiye'nin tamamında bunu denediniz. Elinizdeki verileri görebilir miyiz? İlacı verirken var mı bir kronik hastalığın diye sormadan verdiniz. İçmeyeni azarladınız. Bilim düşmanı dediniz. İçmezsen ölürsün dediniz. İçirdiniz. Şimdi etkisiz dediniz. Hayır efendim . Çok çok etkili...

- Bu ilacı yan etkileri gözetmeksizin, hastalara veren bütün doktorlar derhal tutuklanmalı, o katiller 60 yaş üzeri binlerce insanı öldürdüler.

- Uzun süredir sonuçları beklenen "Favipiravir" denen ilacı yüzbinlerce kişiye verdiniz. İlaç yan etkisi sonucu solunum sıkıntısı yaşayan binlerce insanı entübe ettiniz ve hatta binlercesinin ölümüne sebep oldunuz.  Şimdi "maalesef etkisiz çıktı" öyle mi?

Türkiye'de milyonlarca kişi kullanmıştı! Bilim Kurulu Üyesi Serap Yavuz Şimşek Favipiravir ilacı hakkında gerçeği açıkladı: Maalesef etkisiz çıktı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT