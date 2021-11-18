Türkiye'de milyonlarca kişi kullanmıştı! Bilim Kurulu Üyesi Serap Yavuz Şimşek Favipiravir ilacı hakkında gerçeği açıkladı: Maalesef etkisiz çıktı

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı kullanılan Favipiravir ilacı hakkında PRESECO tarafından yapılan açıklama sonuçlandı. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneğinin (KLİMİK) internet sitesinde araştırmaya ilişkin veriler yayımlandı.

Söz konusu veriler hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek," Uzun süredir sonuçları beklenen bir çalışmaydı, favipiravir maalesef etkisiz çıktı. Bir diğer önemli çalışma olan Principles'ın da kısa süre sonra sonuçları açıklanacak." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir sonuçları beklenen bir çalışmaydı, favipiravir maalesef etkisiz çıktı. Bir diğer önemli çalışma olan Principles ın da kısa süre sonra sonuçları açıklanacak. https://t.co/aFKl8mxS4a — Serap Şimşek Yavuz (@serapsimsekyvz) November 17, 2021

KLİMİK'te yer alan haberi okumak için tıklayınız.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan söz konusu paylaşıma vatandaşlar tepki gösterdi. Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

- Hangi yüzle insan içine çıkabiliyorsunuz? Hiç bir bilimsel dayanağı olmadan 8+8 vererek insanları zehirlediniz!.. Sadece Türkiye'de yapıldı bu uygulama... Gel de güven Türk doktorlarına, hey gidi Atatürk...

- Bu ilacı zamanında temaslı hastalara da leblebi gibi 16 tane dağıttılar insanlar içti yan etkilerinden hastaneye geldi hastalığı kötüleşti oradan da çıkamadı. Pardon denediniz hiçbiriniz. Özür dilemediniz.

- Kusura bakmayın, bunu aylardır dile getiren, yapılan yanlışı sizlere anlatmaya çalışan doktorları linç etiniz. Her geçen gün o insanların dedikleri teker teker ortaya çıkıyor. Faydasını bırakın 8'er 8'er verilen ilacın kullananlara verdiği zarar, bunun hesabını kim verecek.

- Türkiye'nin tamamında bunu denediniz. Elinizdeki verileri görebilir miyiz? İlacı verirken var mı bir kronik hastalığın diye sormadan verdiniz. İçmeyeni azarladınız. Bilim düşmanı dediniz. İçmezsen ölürsün dediniz. İçirdiniz. Şimdi etkisiz dediniz. Hayır efendim . Çok çok etkili...

- Bu ilacı yan etkileri gözetmeksizin, hastalara veren bütün doktorlar derhal tutuklanmalı, o katiller 60 yaş üzeri binlerce insanı öldürdüler.

- Uzun süredir sonuçları beklenen "Favipiravir" denen ilacı yüzbinlerce kişiye verdiniz. İlaç yan etkisi sonucu solunum sıkıntısı yaşayan binlerce insanı entübe ettiniz ve hatta binlercesinin ölümüne sebep oldunuz. Şimdi "maalesef etkisiz çıktı" öyle mi?