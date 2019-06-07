Türkiye’de örneği olmayan cami ve külliye yardım bekliyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde 2017 yılında temeli atılan ve şu ana kadar bir örneği bulunmayan bir projeye sahip Tıbbiye Camii ve Külliye yardım bekliyor.

Van YYÜ yerleşkesinde Dursun Odabaş Tıp Merkezi yakınında Osmanlı, Selçuklu ve modern bir mimariyle projelendirilen Tıbbiye Camii ve Külliye inşaatının bir an önce bitirilmesi için hayırseverlerin ilgisi bekleniliyor. Toplam 20 bin 600 metrekare alan üzerine kurulan, 6 bin 500 kapalı alana sahip Tıbbiye Camii ve Külliye'nin hasta ve hasta yakınlarının dinlenme ve ibadet ihtiyacını karşılaması hedefleniyor. Hayırsever bir mühendis tarafından projesi çizilen ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından test edilen projede; kütüphane, Kur'an kursları, çok amaçlı konferans salonu, çocuk kreşi, aşevi, dinlenme salonları, duş ve abdesthaneler bulunuyor.

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Tıbbiye Camii Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Erdem, Van ve çevre illerinden hastaneye sevkli hastaların geldiğini belirtti. Potansiyeli yüksek olan hastanede hasta ve hasta yakınlarının sıkıntı yaşamasından dolayı böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Dernek Başkanı Erdem, "Hastalar buraya 7 ilden sevkli gelmektedir. Bu sayı Van'daki hasta sayısıyla birleşince hastane camimizde çok yığılmalar olmaktadır. Hasta yakınları özellikle sıkıntı yaşamaktadır. Yatacak ve dinlenecek yerleri olmadığı için bazı zamanlar hastane koridorunda vakit geçirmektedirler. Bizler de külliyeye dönüşecek camimizde dinlenme alanları, aşevleri, kreş, Kur'an kursları, kütüphane, konferans salonu şeklinde düşündük" dedi.

"Böyle bir külliyeye ihtiyaç vardı"

En yakın caminin kendilerine 4-5 kilometre yakın olduğunu ve hasta yakınlarının bu nedenle büyük sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Caminin yapımında devletin bize hiçbir yardımı yoktur. Kurduğumuz dernek aracılığıyla hayırsever vatandaşlarımızdan bağış toplamaktayız. Kimisi demir, kimisi çimento yardımı yaparken, kimisi de nakdi olarak yardımda bulunuyor. Böyle bir külliyeye ihtiyaç vardı. Özellikle cuma günleri insanlarımız çok sıkıntı yaşıyorlar. Merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan hastanemizin yakınında da camiler ne yazık ki yoktur. En yakın cami 4-5 kilometre uzaklıkta olduğu için hasta yakınları, hastalarını bırakıp gidemiyor."

Cami ve külliye projesinin şu ana kadar yüzde 20'sinin tamamlandığını dile getiren Erdem, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından test edilen projenin Türkiye'de bir örneğinin olmadığını kaydetti.

İnşa edilen camiye yardımda bulunan Esat Kaya isimli hayırsever vatandaş ise hastaneye geldiği sırada camiyi gördüğünü ve mimarisini beğendiğini söyledi. İnsanların cami için yardım elini uzatmasını isteyen Kaya, caminin bir an önce bitmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: İHA