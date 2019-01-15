Türkiye’de Örnek Sosyal Belediye “Niğde Belediyesi”

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere kahvaltı programı düzenlendi.

Programa Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Belediye Başkanı Rifat Özkan'ın eşi Münevver Özkan, AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir, Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir'in eşi Duygu Özdemir, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Şafak ve ihtiyaç sahibi aileler katıldı. Programa katılan aileleri tek tek selamlayan Başkan Özkan herkesle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Belediye Başkanı Rifat Özkan yaptığı konuşmada; "Bilindiği üzere daha önceden belediyemizde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yoktu. Ramazan ayında koli dağıtılır öyle kalırdı. Ama biz Ak parti döneminde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kurduk. Siz yardım alan aileleri kayıt yaptık ve sisteme bağladık. Ramazan'dan Ramazan'a değil kurduğumuz Gönül Kapısı marketimizle kart vererek sizlere belirli aralıklarla yardımı sürekli vermeye gayret ettik. Gayemiz kartınıza yüklediğimiz puanları daha da yükseltmek ve her ay yaparak size daha çok ulaşmak" dedi.

Başkan Özkan; "300 öğrencimize belediyemizde kurduğumuz dernek sayesinde burs veriyoruz. Çocuklarımızı daha rahat okusunlar sıkıntı çekmesinler diye katkı sunmanın gayreti içerisindeyiz. Sobadan ev eşyasına kadar her konuda mümkün olduğunca yardım etmeye çalışıyoruz. Bunları artırmanın Niğde'mizde yaşayan iş adamlarımızın zekatlarından size aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Onlara da durumlarınızı anlatıyoruz" diye konuştu.

Başkan Özkan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; "Bu yaz çocuklarımız gezsin diye otobüslerle ilçe turları yaptırdık. Sosyal aktivite noktasında da çocuklarımız gelişsin diye gayret gösteriyoruz. Millet kıraathanesi açtık. Özellikle Özbelde civarındaki çocuklarımız yararlanıyor. Kentsel dönüşümde de yapacağız millet kıraathanesi. Perşembe Pazarında bulunan Bedesten'de de millet kıraathanesi oluşturduk. Çocuklarımız kitap okusunlar derslerine rahat çalışsınlar ve spor da yapsınlar diye gençlik spor merkezleri kurduk. Bunların sayısını artırmanın gayreti içerisinde olacağız. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz sosyal belediyeciliği yani Cumhurbaşkanımızın söylediği gönül belediyeciliğini Niğde Belediyesi olarak elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda da çok hassasız" dedi.

Emrah Özdemir; "Bizi sizlerle buluşturan değerli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Niğde Belediyesinin Sosyal yardım İşleri Müdürlüğümüz Türkiye'de örnek gösteriliyor. Genel merkezden gelen her büyüğümüz Niğde Belediyesinin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne hayran kalıyorlar. Rifat Başkanımızın çok büyük emekleri oldu bu işlerde. Türkiye'de örnek bir belediye oldu. Niğdeliler her şeyin en iyisine layıktır hepimiz bunun için çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA