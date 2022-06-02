Türkiye'de otomobil satışları arttı!

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Türkiye'de gerçekleştirilen otomotiv satışlarına ilişkin verileri paylaştı. Açıklanan verilere göre, Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Mayıs ayına göre yüzde 19,1 artarak 65 bin 167 adet olduğu gözlemlendi.

ARAÇ PAZARI YÜZDE 15,7 ARTTI

Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 artarak 51 bin 750 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,7 artarak 13 bin 417 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,9 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 10,4 azaldı.

OTOMOBİL SATIŞLARI GEÇEN YILA GÖRE AZALDI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise bir

önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında azalarak 277 bin 252 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 13,6 oranında azalarak 214 bin 148 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,7 azalarak 63 bin 104 adet oldu.

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