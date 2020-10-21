Türkiye'de son günlerde insanların canına kast eden kişiler metil alkolden yaptıkları sahte içkilerle çok sayıda vatandaşın ölümüne neden oldular. İlk 9 Ekim günü Kırıkkale ve İzmir'de çok sayıda vatandaş tükettikleri sahte içki zehirlenmeleri nedeniyle hastanelere başvurdu.

İZMİR

İzmir'de 16 Ekim'de özel bir hastaneye başvuran Harun Reşit Ç. (49), 5 gündür tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 11 Ekim'de Ödemiş Devlet Hastanesine başvuran Soner P. (25), 10 günlük yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

AYDIN

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen 56 yaşındaki Hasan Topal, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde de görme bozukluğu şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesine başvuran ve metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan Süleyman Ö. (64) hayatını kaybetti.

SAHTE İÇKİDEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Ülke genelinde 9 Ekim'den bu yana İzmir'de 27, İstanbul'da 10, Kırıkkale ve Aydın'da 7'şer, Mersin'de 6, Kırklareli 3, Muğla, Zonguldak ve Tekirdağ'da 2'şer, Trabzon'da 1 olmak üzere metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 67'ye çıktı.

93 KİŞİ TUTUKLANDI

Sahte içki imalatı ve satışına karşı operasyonlar da sürdürülüyor. Bu kapsamda emniyet güçleri, 9 Ekim'den bu yana 29 ilde düzenledikleri operasyonlarda 418 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu şüphelilerden 93'ü tutuklandı. Bazı şüpheliler, hakkında adli işlem başlatıldıktan sonra serbest bırakılırken, bazılarının ise kolluk kuvvetleri ve adliyedeki işlemleri sürüyor.

Bu operasyonlarda çok miktarda sahte alkol de ele geçirildi.