Türkiye'de satılan Fransız markaları ve ürünleri nelerdir?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız markalarına boykot çağrısı yaptı. Bunun üzerine Türkiye'de satılan Fransız markaları merak edilmeye başladı. Peki, Türkiye'de satılan Fransız markaları ve ürünleri nelerdir? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-İ Nebi Haftası Açılış Programında konuştu. Erdoğan, Fransa'da Müslümanlara karşı yapılan ırkçı ve nefret söylemlerinin ardından Fransız markalarına boykot çağrısı yaptı. Erdoğan, "Milletime sesleniyorum, Fransız markaları satın almayın." dedi. Peki, Türkiye'de satılan Fransız markaları ve ürünleri nelerdir? İşte detaylar...
İşte Türkiye'de bulunan Fransız marka ve ürünleri:
Benzin: Total ve Elf
Süpermarket: Carrefour, Gima, Dia, Endi, ChampionSA
Uçak: Air France, Airbus
Yabancı Dil Eğitim: Fransiz kültür Merkezi (Dil Kursu)
Giyim/Aksesuar: Pierre Cardin, Philip Patek, Lacoste, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fred Joaillier, Givenchy, Berluti, Christian Lacroix, Thierry Mugler, René Derby, Sonia Rykiel, Cacharel, Daniel Hechter, Berluti, Hermes,
Otomobil/Yedek Parça: ValeoOto, Peugeot, Renault, Citroen, Michelin, Uniroyal, Recamic, Dacia
Bilgisayar/İletişim Ürünleri: Sagem,
İnşaat: Ondulin Avrasya, Lafarge, Chryso, Weber Markem,
İlaç Firması: Servier, Fournier, Guerbet, Pierre Fabre Medicament, Allegra Antihistamine, Benzac, Benzagel, Benzamycin, Nicoderm, Novahistine, Novalgin, Stimate, Ceva,
Laboratuvar ve Test Cihazları: Chopin
Endüstriyel Ürünler: Areva, Groupe Schneider, Metesan, Legrand, Helita Pulsar, Duval Messien Satelit, Franklin France, Merlin Gerin,
Sanayi Ürünleri: SNR Rulmanlari
Elektrik Ürünleri: Telemechanique, Merlin-Geren, Square-D
Denizcilik: Beneteau (Jeanneau)
Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankasi, BNP)
Süt ürünleri (Yoğurt-Peynir): Danone, Yoplait, Delisle, Sprinkl'ins, La Vache Qui Rit, Arpin, Bel Paese, Belle Des Champs, Boisange, Brie, Camembert, Chamois D'or, Entremont, Etorki, Fine Bouche, Fromageries Riches Monts, Geramont, Gerard, Gervais, Jockey, Lepetit, Montagnard, Montrachet, Mountain Farms, New Holland, Precious, Roquefort, St. Albray, Taillefine, Tourtrain, Vieux Boulogne
Mutfak Eşyası: T-Fal, Tefal,
Kozmetik: Vichy, La Roche Posay, Accentous, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Daniel Jouvance, Dr. Pierre Ricaud, Dulcia, Fresh Lash, Galerie Noemie, Great Lash, Guerlain, Kiotis, Lancome, Le Crayon Glace, Le Monde en Parfum, Les Meteorites, Long Wearing Lipstick, Long Wearing Makeup, Long Wearing Nail Polish, L'Oreal, Miami Chill, Moisture Whip, Orlane, Phas, Pierre Fabre, Rene Furtherer, Revitalizing, Roc, Shades of You, Sheer Essentials, Shine Free, Summer Sensations
Sigorta: AXA Sigorta, Basak Sigorta (Groupama Internatinal), Basak Emeklilik (Groupama Internatinal), Günes Sigorta, Equitable Life
*Markaların ve ürünlerin listesi milligazete.com.tr sitesinden alınmıştır.