Türkiye’de şikeyi ortaya çıkardı, oğlu futbolu seçmedi

Türkiye'de şikeyi ortaya çıkaran ilk futbolcu olarak bilinen eski kaleci Sefer Hakan Olgun, oğlunun da kendisi gibi futbolcu olmasını istiyordu ama o "rapçi" oldu.

Türkiye'de şikeyi ortaya çıkaran ilk isim olan, Eskişehirspor'un eski kalecisi ve antrenörü Sefer Hakan Olgun'un oğlu Mert, kariyer yolunu müzik sektöründen devam ettirmeye karar verdi. Eski kaleci Sefer Hakan Olgun, oğlunun da kendisi gibi kaleci olmasını istiyordu ancak müziğe olan tutkusu ağır basan Mert, müzik sektörüne atılarak, rap sanatçısı oldu. Yeşil sahada bir araya gelen baba-oğul birbirlerine mesleklerinin inceliklerini anlatırken, hünerlerini de sergiledi. Son zamanlarda çıkardığı rap şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Mert ve baba Hakan Olgun, yeşil sahadaki buluşmalarında hem rap hem de kalecilik yaptı. Oğlu Mert ile her zaman gurur duyduğunu dile getiren Hakan Olgun, "Mert Atlas kaleci olmadı diye üzülmüyorum, müzik kariyerinde en iyi olacağına inanıyorum. Mert'in küçük kardeşi Çetin de futbola ilgi duyuyor. Mert Atlas topçu olmadı, rapçi oldu ama inşallah Çetin topçu olacak. Ben kariyerimde binlerce hatta yüz binlerce kişinin önünde futbol oynadım, umarım Mert de yüz binlerce kişinin önünde kendi sanatını icra edecek" dedi.

"Babam "Ne olmak istiyorsan ol ve en iyisi ol" dedi"

Baba mesleği olan kaleciliğe küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğunu söyleyen rap sanatçısı Mert Atlas, yaşadığı bir sakatlık sonrası futbola ara verdiğini söyledi. Futbol oynayamadığı dönemde bir başka tutkusu olan müzik sektörüne daha da yakınlaştığını belirten Atlas, "Yaklaşık 3 yıldır alternatif rap müzik ile uğraşıyorum. Elimin kırılmasıyla rap müziğe başladım, müziğe ilgim daha da çoğaldı. Aramızda şakalar dönüyor ama hiçbir zaman ciddi bir şekilde atışmaya dönmedi. Bana her zaman "ne olmak istiyorsan ol ve en iyisi ol" dedi. Bir gün babamla konuşuyorduk, kendisi bana bir anda "Topçu olacaktın popçu oldun" dedi. Ben bu söz üzerine "rapçi" olduğumu söylemiştim ve eğlenceli bir tartışma yaşamıştık" dedi.

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"Oğlumun Eskişehirspor'da forma giymesini isterdim"

Futbola tutkuyla bağlı olduğunu ifade eden Sefer Hakan Olgun, oğlu Mert'in de kendisi gibi kaleci olmasını istediğini söyledi. Mert'in farklı bir mesleği seçerek, alternatif müzikle ilgilendiği dile getiren Olgun, hangi mesleği seçerse seçsin, desteğinin oğluyla olduğunu belirtti. Mesleğinde gerçekleştiremediği hayallerini Mert'in gerçekleştirmesini istediğini aktaran Olgun, Mert müziği seçince, hayallerin küçük oğlu Çetin'e geçtiğini söyledi. Oğlu Mert Atlas'a tamamen güvendiğini ifade eden Olgun, "Oğlum Mert ile alakalı beklentilerim vardı. Benim gibi kaleci olmasını isterdim ama maalesef o müzik dalını seçerek, alternatif müzikle uğraşmaya başladı. 12 yaşında el bileğini kırana kadar uzunca bir süre de top peşinde koştu ama sonradan müziğe daha çok ağırlık verdi. Çok şükür şimdilerde de başarılı bir rapçi olduğuna inanıyorum, son zamanlarda da başarılı çalışmaları var. Kaleci olduğum için çocuğumun da bu spor dalı ile ilgilenmesini istedim. Antrenmanlar yaptırırdım ona, mesela antrenörlük sürecim olduğunda minik takımdaki çocuklarla ilgilenirken, Mert'i de o gruba dahil etmiştim. Benimle birlikte maçlara ve antrenmanlara geldi, yetişme gruplarında yarışmacı gruplara girmeye başladı. Sonrasında el bileği kırıldı ve jübilesini yaptı. Avrupa'da oynamayı isterdim, oğlumun da Avrupa'da oynamasını istiyordum. Hatta onun öncesinde Eskişehirspor formasını giymesini isterdim. Kendisine göre bir meslek seçti, müzik kulağının da iyi olduğunu biliyordum, sonra da destekçisi olmaya başladım. Futbol olmadı ama umarım sanat camiasına güzel bir adım atar diye düşünüyorum. Ben kendi yaptığım meslekte binlerce hatta yüzbinlerce kişiye karşı futbol oynadım, gönlüm ister ki Mert de binlerce yüzbinlerce kişiye ulaşır. Mert'ten yana hiç kuşkum yok, edep ve adabıyla iyi bir insan olarak yola devam etsin istiyoruz. Sanat camiasına hayırlı olsun diyorum, benim istediğim olmadı ama onun istediği yolda Allah başarılarını daim etsin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)