Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İçişleri Bakanlığı açıkladı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkelere yayılarak çok sayıda ölüme neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tedbirlerin gevşetmesiyle son haftalarda vaka sayısı giderek artış gösteriyor.

Rakamların tedirgin eden boyutlara ulaşması ikinci dalga korkusuna da sebep olurken, Reuters, üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde sokağa çıkma yasağının tekrar gelebileceği iddiasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan Reuters kaynaklı sokağa çıkma yasağı haberi ile ilgili açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanı İsmail Çataklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bugün Reuters kaynaklı "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni hasta sayısı günden güne artış gösterirken Reuters haber ajansına isminin verilmemesini isteyen üst düzey bir Türk yetkili açıklamada bulunmuştu.

"Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının artmasıyla birlikte gençler ve yaşlılar için sokağa çıkma yasağı ve hatta hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşünülüyor. Vaka sayısının, hasta olan sayısından 5 kat daha fazla olduğu görülüyor. Eğer bu trend devam ederse bazı önlemler alınacaktır.” diye açıklamada bulunan yetkili, “Ajandamızda, lokanta ve restoranların bazı saatlerde kapanması, gençler ve 65 yaşın üzerindeki vatandaşların belli saatlerde sokağa çıkması ve son adım olarak da hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının getirilmesi var. Bazı adımları atmak için uzun süre beklemeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Reuters'a açıklamada bulunan başka bir yetkili de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Ankara ve İstanbul'da vaka sayısındaki artışından bahsedip, Türkiye genelini kapsayan bir sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağını söylemişti.

Reuters kaynaklı Orhan Coşkun ve Nevzat Devranoğlu imzalı haberde, Sağlık Bakanlığından yetkililerin sorulara yanıt vermediği belirtilmişti.